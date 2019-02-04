跨界特工：從商界跳入NGO

剛過去的4個月，在聯合國兒童基金香港委員會（UNICEF HK）總幹事這個工作崗位上，我有機會親赴UNICEF的日內瓦總部了解機構的使命、願景及運作模式，我也細讀了多份市場調查報告，發現UNICEF也如不少商業機構般很重視「衡功量值」，制訂了各樣衡量成效的指標。在商界打滾多年的我一點也不陌生，反而讓我思考怎樣把過往的經驗轉移應用過來。

其中一項例子就可見於籌款活動上。這世界並沒有免費午餐的，包括籌款也不例外，同樣需要營運經費的。怎樣爭取更高效率，以最少資源籌募到最高的款項是我們的重要挑戰。變相就如增強項目的「投資回報率」ROI（Return on Investment）。UNICEF的運作有賴於社會各界人士無私的饋贈，因此一分一毫都要用得其所，有好的成本效益才能對支持者和捐助者有所交代。

與員工良好溝通 團結上下

另外設立合適的「關鍵績效指標」KPI（Key Performance Indicators）也極為重要，不過這可能是一門「管理的藝術」。KPI可讓同事清晰地對準目標，也可量化成績。不過若這變成一種過硬指標，甚至訂得太高，遠超合理可達水平時，只會令團隊泄氣，最後放棄追求；甚或訂得太多以致「失焦」，失卻了本身「Key」的原意。所以關鍵就是要與員工有好的溝通，指標鬆緊拿揑得宜，才可以發揮最大的作用，團結上下，為明確的目標而一同努力。

UNICEF一直為全球兒童的福祉而努力，除了我們要做好分內的工作，政府、商界和市民的支持都不可或缺。現在商界較以往更加重視「社會企業責任」CSR（Corporate Social Responsibility），積極參與慈善活動，推動青年發展及促進權利，為聯合國推動的「全球目標」出一分力──這些都與UNICEF的使命有着緊密的聯繫。未來我希望能借助商界的人脈和力量，尋找共同行善的核心理念和價值觀，一起發揮「金」的力量，共建創新及更具成本效益的合作方案，達至「商善雙贏」的局面。

以前的我營運上市公司，會盡量為公司股東尋求最大的商業和金錢上的利益。今天的我也營運着一間「公司」，也會竭盡所能賺取財務的回報，但不同的是，這些賺回來的收入並非為某一位股東財政上的增值，而是為全球有需要的兒童健康快樂成長而努力。

● Profile

陳立業，現任聯合國兒童基金香港委員會總幹事，香港理工大學客席助理教授。曾任職謝瑞麟、星展銀行、香港旅遊發展局及香港電訊（電訊盈科前身），在銷售、市場推廣及整體業務營運管理方面有超過30年經驗。2017年出任美國商業研究組織The Conference Board 「Asia-Pacific Communication and Marketing Council」的項目總監。工作以外，也是福音唱作歌手。

網站：www.lambertchan.com

文：陳立業