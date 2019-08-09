1. 口腔大蒜味 吃生菜蘋果

大蒜能增加食物風味，但進食後，口腔的蒜味久久不散，甚至連呼氣也有大蒜味，刷牙、吃口香糖也未必有效除臭。有研究指，因為大蒜中的有機硫化物經消化後會進入血液，並帶往肺部，經呼吸排放，因此即使立即刷牙漱口，仍會持續一段時間呼出異味。

研究食物氣味揮發性分子的美國俄亥俄州立大學科學家Sheryl Barringer和Rita Mirondo，2016年研究如何消除蒜味，發現某些食物中的「酚」類化合物會與大蒜的硫化物產生化學反應，能降低呼吸中的硫化物含量。因此進食蒜的同時也進食酚類含量高的食物，例如薄荷、生菜及蘋果，對蒜味有抑制作用。

2. 鞋臭 放梳打粉噴酒精

鞋臭味主要由細菌分解汗液和油脂產生，這些氣味包含了胺、羧酸和硫化物等物質。將活性碳或適量的梳打粉加入鞋內，有助吸附或吸收臭味分子；噴射70%以上的酒精到鞋履內，有助消毒和除臭。

3. 油漆、新家具刺鼻氣味 活性碳吸附

甲醛會刺激眼、鼻等，令人流眼水、流鼻水、鼻塞及打噴嚏，長期吸入更有致癌風險。甲醛及揮發性有機物通常來自漆料及家具的黏合劑，如果家居新裝修，並添置了壓木層板家具，家中空氣或會被甲醛及有機物污染。使用具活性碳或光觸媒二氧化鈦濾網的空氣清新機有助消臭。

陳鈞傑解釋：「活性碳表面滿佈微孔，細小的異味氣體分子能穿入微孔，分子和活性碳之間的微細電荷會產生相互作用（范德華力）而出現吸附力，因此活性碳能吸附甲醛及有機物的味道。當濾網的活性碳吸附能力飽和了便需更換，市民可參考說明書建議的使用期限。至於備有光觸媒二氧化鈦（TiO2）濾網的空氣清新機，能利用光能產生高能量電子，令甲醛氧化成二氧化碳，更有效去除甲醛污染。另外裝修時選擇『零甲醛油漆』，保持家居通風，都有效減少甲醛」。

4. 衣服沾燒烤味 酒精濕紙巾擦拭

燒烤是不少港人至愛，但不論是BBQ或韓燒，衣服也會留下燒烤味。這味道來自燃燒肉類脂肪時產生一種名為丙烯醛（acrolein）的氣體，是食物燒焦氣味的主要成分。以帶有酒精成分的濕紙巾擦拭衣物表面，可減少燒烤氣味。陳鈞傑解釋：「因濕紙巾有小量表面活性劑，即一些類似肥皂的分子，能帶走黏附在衣物上的丙烯醛，而酒精則可溶解這些物質」。另外，坊間有衣服專用的香味噴霧，除味原理是以香味蓋過衣服上的燒烤味、火鍋味、煙味等。

5. 雪櫃異味 放檸檬梳打粉

雪櫃的異味主要由食物變壞引起，例如魚會釋出鹼性的三甲胺（帶腥臭味），肉類和奶類會分解出酸性的短鏈脂肪酸（帶酸宿味）。要去除雪櫃異味，除可使用市面上的雪櫃專用除臭劑，若家裏有檸檬或梳打粉，可將檸檬切開一分為二，或將榨汁後的檸檬殼放於雪櫃內，檸檬帶清香，而且檸檬的酸性成分能中和鹼性異味分子，因此可消除雪櫃異味；至於梳打粉（碳酸氫鈉）則會與酸性異味物質產生反應，形成鈉鹽、水和二氧化碳，有效中和異味；放入活性碳也有吸味作用。

不過使用檸檬或梳打粉除臭，陳鈞傑認為治標不治本，「保持雪櫃清潔，定期使用具殺菌功能的清潔液清潔雪櫃內部，將變質食品丟棄，帶強烈氣味的食物以雙重膠袋密封，異味自然大為減少」。