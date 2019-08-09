除臭大法 逐個擊破異味分子

討厭異味 涉及生存本能

我們喜歡或討厭某些味道，原來與個人回憶與經歷，以至生存本能有關係。科大化學系講師陳鈞傑解釋，「人會受一些『有利生存』的氣味吸引，例如果香、食物香味或異性分泌的費洛蒙分子，因為這些氣味都和健康及繁衍後代有關。果香和食物香味的成分，多來自植物天然產生的分子，例如萜烯類（terpenes）及酯類（esters）等。反之，『不利生存』的氣味，人會不喜歡，視之為難聞臭味。這種厭惡感覺驅使人遠離臭味來源，譬如是腐爛的食物、變質牛奶、垃圾等等。」食物變壞的異味是不利生存的信號，大腦提醒我們不能進食，否則會危害健康。由細菌或霉菌分解食物或非食物的有機物質時產生的臭味，包含胺類（amines）、羧酸（carboxylic acids）、醛類（aldehydes）和有機硫化物（sulfides）等化學物質。

體臭亦是由細菌引致，陳鈞傑表示，「汗液本身沒有強烈氣味，但人體皮膚上的細菌將汗腺分泌物發酵，因此造成體臭。腸道細菌亦因為發酵消化物，令糞便和放屁帶有臭味；骯髒廁所中的細菌將尿液發酵，因而造成惡臭。」

●今期專家：陳鈞傑博士 - 香港科技大學化學系講師

文：李佩雯

編輯/梁小玲

美術/謝偉豪

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