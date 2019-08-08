Profile：何韻詩

香港獨立音樂人、演員、行動者。積極推動兩性平權與民主運動。近日被邀出席瑞士日內瓦聯合國人權理事會常務會議，以「聯合國觀察」代表身分發表有關「反送中」演說。■

1. 過去的抗爭運動，哪件事令你到達一個臨界點，迫使你不得不走上前聲援？

那就要說回2014年9月28日，當日是自己首次看見催淚彈投向人群。雖此舉在當下局勢已成家常便飯，但其時可謂震驚一時，當你看見走到前線的，只不過是擁有信念的普通市民，卻無奈遭受政府用這樣的方式去滅聲與對待，觸發點正正就在其時醞釀過來。

2. 參與運動過程中，目睹最不能接受的畫面是什麼？

多不勝數。當中最深刻乃今年6月12日，我正正置身於中信大廈，親眼看見警察前後圍堵示威者，並在人群中施放多枚催淚彈這血腥畫面。

3. 是什麼原因令眾多藝人不能夠自主發表個人政見？

是娛樂圈整個體系的問題。體制故意寵養藝人，他們只需要走出來唱首歌、演個戲、化個妝，其他事情則有人代你操勞與處理，漸漸大家再不懂得分辨是非和思考，思想機能亦因而退化。新一代固之然有此問題，老一輩更不用說，誰會願意離開舒適圈。用我作個例子，過往還稱得上圈內人時，想要的東西幾乎都送到我嘴邊；反之現在，想吃菜時就自己親手種植那棵菜，就算日曬雨淋也得風雨不改，必須自己走到農場上灌溉。過往，一年可能只需工作100天，其他時間用來吃喝玩樂；現在一年則需要工作300天，所有事情也得自己處理。不過我想證明一點，即使再多演藝人比我更大紅大紫，而我用自己的方式，也能順利在紅館演出，這5年的收入更比以往多，沒有什麼是不可能，以上都是真真正正付出努力的成果。

4. 你認為這場運動仍處於推進的狀態嗎？

絕對是，不過現時為一種概念性的推進。沒錯，政府並未有意聽取民間訴求，諸如成立獨立調查委員會、完全撤回修訂等，但我們必須有耐性與嘗試遠觀整個狀態，亦要有心理準備，一個月兩個月的遊行並不會即見成效。畢竟這場抗爭只是歷史進程上的微步，但只要繼續前進，沒人能預料在收回二讀、暫緩，再到壽終正寢的下一步推進是什麼，大家都要學懂用更闊的眼光看待事情。這絕對是一場持久戰，某程度上更可稱為第三次世界大戰，只是用不同的形式與規模進行，所以大家不得放棄，好好迎戰。

5. 能夠讓你堅持走下去的主因是什麼？

年輕人。無論他們面臨再多恐懼，一而再再而三被警察的催淚彈、橡膠子彈擊退，意志依然純粹，依然勇於面對種種困局。前方二人，並不曉得對方名字，但生死攸關之時選擇共同進退：「佢唔走，我唔走！」當你親身目睹這畫面，你再沒可能回頭了。

6. 這場運動最大的犧牲是什麼？

不少人認為被中國大陸封殺，是我選擇了立場的最大犧牲，但對我來說，只是一個市場的選擇，本就志不在此，那就說不上是犧牲吧。反而創作時間才是最大的犧牲，這幾年很多事情也要親力親為，兼顧與學習的東西也有不少，想要專心寫詞或設計，也因身邊有太多事發生，導致不能做到與世界完全block off，難以專注起來。這也是我當務之急要解決的問題。

7. 最近有沒有一件時尚單品能成功呼應社會運動？

當然有，今年第30屆台灣金曲獎頒獎典禮，我身穿的那件Bottega Veneta黃色大衣，正是呼應反送中，而且有着強烈的statement，悼念太古廣場墮樓身亡的「黃雨衣」男子。

8. 有黑衣，更有白衣，衣裳在這場運動中發揮了什麼作用？

最直接當然有辨識的作用。時裝是一種創作，亦可代表一個人的statement，在這場運動中，已足證黑衣的statement強而有力。

9. 平日最喜愛的衣著單品？

恤衫、黑色西裝、T恤、窄身牛仔褲。

10. 為何會創立網上商店Hall1c？

希望透過這個平台，分享自己喜歡的簡約設計與生活點滴。除了可見個人的設計產品外，還在當中開設了一個小平台——「有種寄賣」：將不同本土創作的產品放諸於此，藉此宣揚本土力量。

11. 你最近有什麼創作？

最近大多創作靈感也源於社會，而且嘗試用不同的媒介與方式傳遞。音樂有《極夜後》、《是有種人》；文字創作則有剛推出不久的《當你仍在這裡》。還要提及2018年，在大型戶外場地舉行的演唱會「On The Pulse Of 我們正在」，以生活節、市集、演唱會3種形式結合而成，亦有小店參與，及邀來百多名本地音樂人參與其中。過往的演唱會，往往以自己作為attention，但後來開始思考，雨傘運動之所以可奇蹟地形成，正因有一個地方，能夠凝聚同一信念的知音人。既然來得演唱會，彼此大概是相似的人，那一於在這裏聚首一堂吧。

12. 除音樂、文字等創作，會否考慮發展有關時裝設計的範疇？

時裝還要點時間摸索，哈哈。不過每次演出、推出全新專輯或書本時，也會推出一些周邊產品，當中包括了T恤、背包、明信片等，貫徹設計概念。

13. 怎樣形容自己的個性？

我忍受不了擺在我眼前的不公義，大則這場運動，小則有人打尖插隊。然而為何現時的何韻詩，會特別關心社會上的小眾呢，正因自己由小到大，就是那群小眾。小時候長大於加拿大：種族上的小眾，更是性取向的小眾。常被認定為特別需要被照顧的那群，不過成長中，幸好遇上我的啟蒙老師與師父梅艷芳，其對是非黑白的判斷，漸漸改變了我對人生的看法。就如六四，她為北京學生眾籌演唱、參與黃雀行動等，如此伸張正義的一個人，也潛移默化了自己。

14. 可否選一首歌送給當下的香港人？

《極夜後》：歌詞是描述對未來的一個願景，我們仍須努力，在黑夜之中，找一束屬於自己的光芒。

（Hear HER Say...）

文：王海燕

編輯/廖偉龍

美術/謝偉豪

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