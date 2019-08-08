專訪Bethan Laura Wood 糅合工藝科技 提升素材價值

見英國設計師Bethan Laura Wood本人，首個印象，該是鬼五馬六，似是「視覺系」設計師，感覺賣的是形象。相比作品，她的化妝及衣著更見古靈精怪。但細看履歷，她是倫敦Royal College of Art產品設計系碩士畢業生，師承家品設計師Jurgen Bey及Martino Gamper。訪問期間，一聽到別具書卷氣的英式口音已經加分。思路與對答和口音一樣，毫不含糊。當然，未見面有未見面的聯想——先入為主想像她前衛偏鋒，不太重視傳統，更愛地下文化。見面後，卻感到她是近年少有的bluestocking才女設計師。

注重細節色彩 貫徹層次組合

「我的展覽名為Details，一如我的作品體系，大多是集中於單一細節，然後建立一套視覺規則將之放大。另一個特色，是我的作品大多以鮮色為主，因為顏色可算是我其中一個重要的生活體驗。我亦熱中與個別特色工匠合作，展開跨界設計對話，今次與Rosenthal合作的Tongue茶具系列便是一例。Tongue，其實是指茶具上肥大的陶瓷絲帶元素。我很喜歡糖罌上的把手，看似兩舌互吻。這個設計細節有點像為Valextra設計的Toothpaste系列，因為我很喜歡這種類似絲帶層疊的視效。另一個原因，是受到曾與這兩個品牌合作的藝術家Eduardo Paolozzi啟發，是致敬之作。整個茶具系列，可視為從Walter Gropius的TAC茶壺中抽取不同元素重新演繹。不上釉，是希望能表達瓷土本身的豐富質感，強調放下茶具時的聲音。當中的技術難度，在於製作時要先將不同單色組件以模成型後再組合。」Bethan說。

手工藝與高科技結合，是Bethan Laura Wood的設計主軸。如Wisteria Sconce彩葉壁燈，便用上手染PVC作素材。「它本是為香檳品牌Perrier-Jouët設計的HyperNature裝置，概念是將品牌的Art Nouveau元素化為家品。Nilufar Gallery展出的版本，是家用款式。設計用上LED燈光照射於手染彩色塑製樹葉形燈罩，於牆身營造彩色光影。我十分喜歡當中戲劇效果。今年我亦推出了其他燈飾，如Criss Cross Kite，延續Criss Cross的設計語言，同樣與Pyrex工匠Pietro Viero合作，貫徹個人喜愛的層次組合風格。」

設計、手藝 改變廉價層板觀感

很多設計師以為有創意，便能成事，但少了設計歷史及理論，創意很容易流於虛有其表。Bethan Laura Wood的設計學識紮實，對傳統工藝及新種技術同具好奇心。她的設計簽名式laminate marquetry（層板鑲嵌），便是最佳例子。「層板很多時都被視為廉價物料，但其實可以設計及手藝來改變觀感。我大多與意大利的Abet Laminati合作，亦是Memphis時期設計師的常用素材……如這張Hot Rock餐桌，便是其中一例。設計本身是來自Moon Rock儲藏櫃的石形紋理，借改變用色改變觀感。」

另一採用飾面嵌花的作品，是Low Lazy Table。「Martino Gamper家中有一張備有轉盤的餐桌，而我亦十分喜歡共享菜餚的飲食方式，所以設計了這個可作矮餐桌或大型咖啡枱的作品。轉盤上採用自家設計的Particle圖案，以定向纖維板（Oriented strand board）作為靈感。我十分喜愛定向纖維板將木材定格壓平的視覺效果，用上層板飾面嵌花重現這種效果。單是Rock及Particle圖案，我便各有一本圖案集，內裏有草稿、照片。Rock的一本，記錄了我認為有趣的圖案，包括水晶、石頭等。Particle一本則有不同帶有木材爆發感覺的定向纖維板圖案。我會掃描草圖到電腦內，再作編輯，以重複圖案為主，研究如何以飾面嵌花製作。當中竅妙，是如何化拼磚般的重複圖案，為不着痕迹不像重複的效果，用的都是木系色調層板飾面，亦會偶爾滲進其他特別色調。工作室內其中一個主理嵌花的設計師Fernando，亦會為某些形狀特別的飾面加名字，如恐龍、小鳥等。現時，每幅Particle圖案，約由百多塊飾面組成，約400×400毫米。另一個技術難度，是製作這些組件。我們先用電腦以浪費最少素材為原則，拼好組件圖案，才切割。畢竟，整個laminate marquetry的初衷，是善用這些被大量棄置的飾面樣板。因為飾面樣板大多是標準大小，計算組合時也有規範。多得現代切割科技，才能用盡素材。 」

文：Dawn Hung（www.sedimento.co）

編輯：梁小玲

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