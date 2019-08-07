藍染之美：藍染魅力沒法擋 港青大嶼山設工房

在現代化的今天，機器取代人手染布，化學染料取代天然染料。但藍染這種充滿傳統智慧、能造出獨特成品的手藝，在世界各地仍吸引不少有心人堅持做好。位於大嶼山大浪灣村的「片藍造」成立於2013年，是香港首間天然藍染布工房。主理人杜學知（Max）當年到台灣時初嘗藍染workshop，結果一玩鍾情，再於當地的國立工藝研究所學藝4個月，回港後成立「片藍造」。「我不喜歡化學藍染，因為好悶，自然的藍染穿上身有種dynamic，有種動態。」他的雙手指甲邊也染有藍色，是來自木藍、蓼藍、馬藍等藍染植物製成的染料。

親力親為染好一塊布，是無涯學問，亦是實實在在的勞動，從選布、洗布、裁布、調校染液的籌備工夫，到重複數以十次的染、洗、掛工序，至最後燙直布料，都要一絲不苟。「染布沒有fantasy，染布者是農夫。所以我們是做production的maker，而非artist或dyer。」採訪當日，Max示範把鞋子染色的工序，「布料從染缸拿出來後先會是綠色，染液與空氣react，由綠色氧化成藍色，才會慢慢鎖色。」而染液亦會受天氣變化影響、或自然沉澱，故染布者必須細心觀察染液狀態作出調整。

退色藍染 依然美麗

儘管過程繁複，藍染的美卻是無價。「雖然化學染的衣物一定比較耐用，但藍染品fade out了也很美麗，會讓人使用更久。」Max翻開書籍，展示有日本科學研究單位研究以這兩種染法染成的纖維。若把一條纖維放大檢視，可見藍染纖維是由藍色漸變至白色。而化學染纖維的漸變，卻只是介乎深藍色和天藍色之間，「由於藍染的每條纖維也漸變（程度較多），件衫會shiny啲。」他笑言這種魅力難以解釋，穿著藍染衣物時卻會實在地感受到。

文：宋霖鈴