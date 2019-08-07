Interest：從襤褸看出凌亂美

香港人遊日本，離不開飲飲食食、消費至上。每兩三個月去一趟日本的鄭春（Ray），卻是為了尋找與消費主義背道而馳的日本古布──襤褸。襤褸常見於江戶時代，發源自寒冷的東北部青森縣。在那物質匱乏的年代，襤褸可作為衣物、棉被、地氈等日常用品，經歷一代又一代的手縫修補，數十塊補丁牢實地縫合，為尋常百姓蔽體保暖。

「襤褸經過時代變遷而慢慢褪色，雖然破爛，整體來看卻是渾然天成。古人一手一腳把布料物盡其用，反映當時人們惜物的精神，這點很觸動我。」2017年，Ray偶然在一個日本古董市集發現襤褸，便被這種陳年舊布吸引，買來帶回香港。事實上，早於2013至16年，襤褸美學已被不少潮牌瞧上，Visvim、Supreme、Converse都曾發表以襤褸為靈感的服飾，賣的卻多是新簇簇的藍色拼布單品。Ray則堅持用古布做出新品，用手縫，不加染，將襤褸的味道原原本本呈現。

粗野「野良著」 拼布愈多愈吸引

細分下來，Ray入手的襤褸既有一塊塊的布疋，亦有一件過的上衣。前者是人們當年的棉被、地氈，上衣則主要分為農民下田穿著的「野良著」，以及領子上會寫明消防、祭典等工種的工衣「仕事著」。「我主要收集野良著，因為下田的衣著比較raw，比較粗野，亦比仕事著多patchwork（拼布）。襤褸手工愈多、整體色調愈一致，愈吸引我。」

要尋獲合心水的襤褸，視乎幸運之神的心情。賣襤褸的地方不固定，他每次約一星期的尋寶之旅，可從東京橫跨至襤褸發源地青森縣，「襤褸出現得比較random，可能遇到賣陶瓷的老人家，也會有塊好靚的襤褸。有次在青森突然尋到一兩塊，很厚實，好多刺子繡，那種質素讓你知道是要用在最冷的天氣」。大的襤褸布，例如他鋪在桌上三呎長的一塊，便索價四五千至一萬元不等，足證襤褸如今有多稀少及矜貴。

在他眼中，襤褸的凌亂美，比完好無缺的布料更吸引；摸上去粗糙的觸感，勝過柔滑無暇的錦衣華服。襤褸的每塊藍色補丁都有不同深淺度，小量是啡色調。Ray指兩種色調分別以當時的藍染和柿染技術染成。「當時染布講求的不是美觀，而是為了實用。」經藍染的布料會更挺身，適合工作或下田時穿著。而藍布隨年月漸漸褪色，又添上新布，便形成不同層次的藍。

布丁交織 成就日本傳統特色

各塊補丁由縱橫交錯的白色單線縫在一起，這種針黹工藝，是當時日本女孩自小要學習的「刺子繡」。驟眼看，區區白色線步有何特別？「刺子繡是最基本的針黹，會發揚光大是因為人們密密去做。整塊襤褸都佈滿針線，十分實淨穩陣。」後期的刺子繡發展出更多圖案，成為日本傳統特色，可見於較後期的襤褸。

Ray改造襤褸的工場，位於觀塘某工廈約100平方呎工作室。自從前年遇到第一塊襤褸，他便着手把古布改造，創作成新品，完成品有西裝褸、kimono、帆布鞋、散紙包和布袋等。他表示，創作的基本原理是在既有的布鞋、西裝褸等布版上，縫上襤褸，加以實驗性的剪、刮、挫等「破壞」工夫，最後的製成品既「襤褸」又能穿能用。以他視為art piece而不出售的一對Converse高筒布鞋為例，縫在鞋子的襤褸布上，紅色和藍色線頭紛飛，原本的logo毀了半邊。「當時像做雕塑般，再刮刮鞋上剪破的孔」，黑色帆布刮出了藍色線頭，猶如和藍染的襤褸呼應，「就像好多雜亂的東西拼湊在一起，卻衍生一致的感覺」。他強調，當中重要的不是技巧，而是實驗精神。

牆上掛着那件「最襤褸」的kimono，是Ray另一得意之作。比起他以往在布版縫上裁好的襤褸的較簡單做法，這件kimono的襤褸和新布的重疊範圍不多。從正面看，最上層是處理得破爛的深色新布，破洞中露出內拼的襤褸，衫尾再以襤褸遮蓋新布，兩塊年代不同的布料猶如一體，而手袖和衫尾的繩狀布條，得把新布捲着來手縫。Ray說這重重工序和試驗，足足花了一個月才大功告成。

不斷自學 為古布賦予新生

出奇的是，原來Ray未遇上襤褸前，是十指不碰針黹、在零售業打滾的少年。由零學起縫衫、做紙樣、用衣車，一頭裁進布疋和針線的世界，全靠上網自學和不斷實驗，「有難度的，不懂用針時真的會縫到出血」。問他為了襤褸，何以去得咁盡？「（襤褸）完全係我鍾意，覺得靚嘅嘢。有諗過如果我想做衫，就exactly想係咁。」他形容其中一塊襤褸布說：「這塊布是爛到你唔縫好過縫。爛到靚，好似花咁。」花朵斑斕而多彩，正正是他對襤褸的感覺，亦是把品牌命名為「花藍」之因：「不是因為有花的元素，而是襤褸令人眼花撩亂，花綠綠，卻十分樸實，就像一朵自然而然的繡花。」

文：宋霖鈴

編輯/陸亮瑋

美術/謝偉豪

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