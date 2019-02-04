Car：100萬元級SAV 城市四驅旗艦巨無霸

不知已說過多少次，SUV（Sport Utility Vehicle）是目前汽車市場不可逆轉的潮流，而且在可見將來，這股潮流會延續下去。寶馬早於千禧年前便推出旗下第一部城市四驅車X5，雖然廠方一直以SAV（Sport Activity Vehicle）定義旗下的四驅車型號，但其實它們跟其他廠商推出的SUV產品相近，都是能夠提供一定程度的越野性能，卻又可以在鋪砌平坦的馬路平順快速地行駛，能夠滿足車主希望「一車穿梭城市與鄉郊山區」的要求。SUV潮流近年更蔓延至貴價車板塊，連勞斯萊斯（Rolls-Royce）、賓利（Bentley）這類傳統頂級汽車廠商都要破例生產，一直以製作高級乘用車為業務的寶馬，自然也免不了要跟隨業界步伐。

寶馬最大最豪華車款

很多人也認為，寶馬最直接的競爭對手是同樣來自德國的平治（Mercedes-Benz）與奧迪（Audi），這兩間車廠早於千禧年代中期便各自推出了GL-Class（後來改名為GLS）及Q7這兩款可供7人乘坐的大型旗艦級SUV，反觀寶馬要到刻下才推出相應車款，似乎是走慢了好一段步伐。不過，寶馬的強項一直不是車款多，而是專注於操控樂趣及駕駛感，故此在觀察對手及市場走勢好一段日子後，才決定設計及生產X7，也是切合其車廠形象及傳統的做法。

X7是廠方歷來最大型及最豪華的車款，車身總長度超過5.1米，闊2米，車身高度超過1.8米（所以駛入室內停車場前要留心高度限制），最影響車內乘坐闊落程度的車身軸距更超過3.1米，單看數字已可推算這是一部「巨無霸級」的大型乘用車。

跟其他同級對手一樣，X7的車廂設有前、中、後共3排座位，買家訂購前可選擇「2/3/2」佈局的7座位版本或「2/2/2」佈局的6座位版本，前排及中排乘客會感受到合理以上的空間感，至於最難處理得好的後排座位，廠方也盡力營造出比想像中寬敞的乘坐感，而且更提供後排專屬的恆溫冷氣出風口及車頂天窗，可說是充分照顧全車乘客的需要。

穿梭內街步步為營

從寶馬位於土瓜灣的陳列室取車測試，然後便要駛入舊區內街，由於X7的身形實在巨大，故此在這些典型港式狹窄橫街行車時要格外小心，以免稍一不慎觸碰到不守規距橫過馬路的途人，又或是撞到在彎位轉角處被任意擺放的障礙物。要妥善安全地駕駛這類大型私家車，最好要用類似駕駛小型客貨車的心態去應付，因為它畢竟是車身長度超過5米的「大車」，轉向動作跟大部分中小型乘用車有點不一樣，轉彎時要識得「偷位」，多留意車身周圍盲點，轉線前要做shoulder check……這些都是駕駛「大車」時必須的駕駛常識。

不過，當將X7駛上主要幹道或高速公路後，它又會變成一部矯捷的私家車，即使車重超過2.3公噸，但它的加速感仍然不算遲緩。X7配置的直6渦輪增壓引擎，最大馬力達到340hp，450Nm峰值扭力更早於1500rpm時便開始發放（而且一直延續至5200rpm），這令X7的起步及中段加速均顯得比預期中爽朗，那種感覺甚至有點奇妙及不現實──如果說得形象化一點，就似是一身肌肉的鉛球運動員，卻在100m短跑中跑得飛快一樣。事實上，翻查廠方提供的數據，X7由靜止加速至時速100公里只需6.1秒，的確比很多小型跑車還要快。

特大霸氣鬼面罩

在大型SUV這市場板塊中，最惹起車迷談論的其中一個環節，就是車身的外形設計。坦白說，很多車廠在這方面都未能令車迷滿意，即使是最頂級的勞斯萊斯Cullinan或賓利Bentayga，仍有很多人（包括筆者）認為它們不夠漂亮，勉強達標的暫時只有林寶堅尼（Lamborghini）Urus；至於X7，雖然我認為它不能夠令人第一眼望到它就讚它美，但至少比略嫌平淡的平治GLS及奧迪Q7都要好。

X7最惹人談論的細節之一，就是車頭的「雙腎形」（double kidney）進氣格柵（俗稱鬼面罩）。這項最具代表性的寶馬車系特色，來到X7身上被明顯放大，跟車身尺碼一樣成為寶馬車系中歷來最大的。初看時，的確會覺得它大得有點突兀，但當仔細端詳過後，又會發現它跟龐大的車身頗為匹配。記得當年奧迪發放了初代Single-Frame大面積鬼面罩時，也惹來很多負評，但後來卻慢慢成為了車壇潮流，令其他廠商爭相在新車中加入類似設計。因此有理由相信，X7車頭上史無前例的大型double kidney設計，也會慢慢被融入至陸續出場的寶馬新車系當中──乖乖接受吧，反正看多幾次就會顯得順眼了。

■BMW X7×Drive40iA M Sport Edition規格

車型：五門七座位SUV

引擎：2998c.c.，直6，渦輪增壓

馬力：340hp/5500-6500rpm

扭力：450Nm/1500-5200rpm

傳動：8前速自動波箱（Steptronic，附+/-波功能）

驅動：四輪驅動

耗油：8.7-9.0L/100km（平均）

長闊高：5151 × 2000 × 1805mm

軸距：3105mm

車重：2320kg

售價：$1,248,000起

查詢：3129 9000

文：莊達民

編輯/王俊杰

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