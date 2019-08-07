對方「Say No」點算好？

求婚前夕，男方通常會構想在哪裏、以什麼方式進行，迪偉表示必須要先認清對方的性格，「像有些女孩子，喜歡在街上拿着大大的花束，或是會在情人節時要求男生把花束送到辦公室，好讓她在其他人的面前炫耀。如果她屬於這類型的女生，那麼在求婚時，可能需要大事鋪張：例如拍片，邀請朋友圍觀，選擇在人多的地方進行，比如在concert hall舉行，或向認識的表演者要求，在謝幕時上台求婚等」。

不能說的求婚對白

而迪偉表示他聽過一個最浪漫的求婚過程，是一對情侶到外國潛水期間，男生建議大家在十多呎的海底，找尋一顆最圓的石頭作為遊戲，當兩人回到船上甲板時，男方就在一堆石頭中拿出一枚戒指，然後隨即求婚，整個過程充滿驚喜。不過，迪偉就強調：「這個方式，卻絕不適用於之前提及喜歡大事鋪張的女生。」他指出：「要知道潛水的時候，大部分女生也沒有化妝示人，若你在這時拍片、影相，便不太好，潛水時的樣子總不好看。」這樣的求婚方式，較適合作風比較低調的女生，只要兩個人一起浪漫便足夠。

有時候，情侶之間的一句錯誤說話，也有可能鑄成大錯，甚至令對方「記你一世」。在求婚的「關鍵」時刻，什麼又是不能說的對白？迪偉表示不應該說「任何要脅的說話」，他舉例指出：「例如，當下跪求婚時，有人會向對方說『你應承我啦！唔係我唔起身㗎……』其實這也是一種要脅。」另外，有些人甚至會說『你應承我啦！唔係我都唔知下半世點做人啦……』這些對白聽起來也很老套。」那麼若然遇上對方「拒婚」的話，又可以怎樣反應？他說：「做男人一定要大大方方！對方其實有權Say No，我也曾經見過一位男生求婚失敗。」他重溫：「記得有一次，我跟小儀一起做愛情節目《AiShiTeRu》，有位男聽眾本來已預先準備花束，計劃在On Air的時候求婚，怎料他的女朋友竟然即場拒絕了他！」他建議不幸求婚失敗的話，「應該想想自己有什麼地方，令對方暫時不想跟自己結婚，唯有下一次努力」。說到這裏，迪偉一再強調：「記住最緊要大方！起碼可以『攞返個尾彩』。」最後，他更以灑脫的語調說：「唔應承咪罷！」

■Profile

余迪偉

香港商業電台DJ，同時擔任ViuTV電視節目主持人。曾推出多部愛情書籍作品，演出愛情音樂喜劇。