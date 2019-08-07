惡補求婚貼士 抱得美人歸

籌備求婚計劃，可以如何入手？有時候，女生總會在兩人的談話內容中，透露自己的喜好，男士只要多留意對方的說話，便可從中取得靈感與方向。要知道，很多時候，能夠求婚成功，往往就在一點點的心思細節上。

108枝花 「嫁給我吧！」

在構思求婚計劃後，便需要準備「道具」—— 鮮花與戒指。在選擇鮮花方面，除了可以對方喜愛的鮮花品種為依據，象徵愛與熱情的紅玫瑰則是「大熱」的選擇。數量方面，99枝玫瑰象徵天長地久；而108枝的就代表「嫁給我吧！」的意思。另外，鬱金香亦是不錯的求婚花束選擇。不同的鬱金香顏色，亦帶有不同的花語。紅色，代表熱烈愛意；白色，代表純潔戀情，同時象徵美好和成功。

至於在選擇求婚戒指方面，由於鑽石向來包含「永恆的愛」的象徵意思，所以通常也會給對方送上一枚以單顆鑽石為主的戒指作為求婚之用，代表給予對方的終身承諾。一般來說，求婚戒指會用作收藏紀念，比結婚戒指的損壞可能性較低，建議可將預算多留在求婚戒指上。

了解尺寸 選購合適戒指

至於價位方面，1卡鑽石戒指索價可由3萬至數十萬元不等，視乎品質而定。但相比戒指卡數，最重要的一點是，在選購戒指前，緊記預先了解對方的無名指尺寸，否則買錯Size的話，可能只會斷送了整個求婚過程。

查詢：Cartier 8105 5008 / Chaumet 2536 9338 / De Beers 2118 2321 / Graff 3125 1580 / Harry Winston 2868 6877 / Prada 2522 2989 / Tiffany & Co. 2845 9853

文：Vivian Lau

模特兒：Xavier C（Quest Model）

化妝及髮型：Chris Lam

場地提供：The Ritz-Carlton, Hong Kong

編輯：陳玥玲

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