Watch Out：收藏家變館長 鐘表跨越400年

去年底至今年初，香港科學博物館舉辦了匠心獨運鐘錶珍寶展，借來不少古代中外鐘表展覽。相比香港，但原來一海之隔的澳門與中國鐘表史關係原來更加密切。澳門開埠400多年來，地方雖小但華洋雜處，中國的第一座自鳴鐘，便是在明朝萬曆年間由意大利傳教士利瑪竇從歐洲帶來澳門，之後入京進貢給萬曆皇帝，從此中國才有機械鐘表。到清朝康熙年間，廣州口岸開放通商，十三行（當時外貿商行的通稱）不允許外商家眷居住，很多外商都將家眷安置在澳門，當時最著名的鐘表品牌播威（Bovet）也不例外。後來澳門開放博彩業，刺激經濟，近年成為鐘表品牌必爭之地，品牌紛紛進駐開設專賣店。

澳門鐘表收藏家方榮毅多年來收藏不少鐘表珍品，為傳承澳門的鐘表歷史，傳播鐘表知識和文化，開設了澳門首家私人鐘表博物館——澳門鐘錶博物館，並選址在大三巴旁，免費向公眾開放，希望能讓更多人認識鐘表。鐘表博物館由古董鐘表區、近現代腕表區、Panerai專區、名收藏家藏品展示區和表迷互動區5個區域組成。館藏展示了古今中外由17世紀至今跨越近400年的不同鐘表。

明朝火龍計時器 焚香報時

記者在眾多展品中印象最深刻的，是其中一件歷史最久的展品——17世紀明朝時期的火龍計時器。在機械鐘表尚未在中國普及時，日晷、圭表在陰天或夜間無法發揮作用，此類儀器以及漏壺、油燈、蠟燭燈便可發揮計時作用。它以焚香計時的原理計算規則的時間間隔。龍形船身用以承托水平擺放的炷香，使用時，點燃一炷香平放在龍船上，在緩慢燃燒過程中，香會燒斷吊在龍船上的繩子，繼而使繫在繩子末端的金屬球跌落銅盤內發出聲響，由此可判斷大約過了多久時間。當炷香的粗細長短固定時，此時計可以發出規則固定的報時聲音。

展出逾60罕見Panerai腕表

館內特別展出17至20世紀製作，來自不同國家與法國、瑞士、美國的古董鐘表和懷表，各有不同特色；但館長方榮毅同樣鍾情近現代腕表。他自言是個超級Panerai粉絲，所有私人藏品中有一半都是Panerai，所以博物館內也特別設立Panerai專區，展出精選63件珍藏，按時期、特色、機芯等分類展示。其中包括1993年的Pre-Vendome系列（即Panerai成為Richemont集團前身Vendome集團旗下品牌前的作品）、過去推出的經典特別版如PAM127 Luminor 1950腕表、搭載Minerva機芯的PAM300 Mare Nostrum和PAM522 Radiomir Oro Rosso腕表。同場也有向意大利工藝的致敬的雕刻腕表，7款標誌性的Submersible專業潛水腕表，包括復刻歷史上第一隻沛納海潛水腕表的PAM341 L'Egizano，以及PAM571和PAM671兩枚Submersible專業潛水青銅腕表。如此規模的私人永久Panerai展覽，就算在品牌發源地的意大利或是瑞士總部，也是難得一見。

「這個博物館是我在去年初開始構思。因為自己爛玩，買很多東西、古董。但那些鐘表在家放着太久，氧化得很厲害，要找人修復，也就開始想，自己收埋太多好嘢，不如搵地方展出。我問幫我修復鐘表的資深製表修復師Richard，肯不肯做我的顧問，負責修復檢查展品。」修復師答應後，方榮毅便努力物色場地，最後找到現址——旁邊的利瑪竇中學正是其母校，而利瑪竇跟澳門鐘表史也息息相關。

由收藏家到成為館長，方榮毅說他買表並不為「賣表」，古董他不介意多花一點錢收購，但買新表的準則是要有好玩的功能。「別人賣出自己的收藏主要有兩個原因，一是價錢漲了拿去賣，二是買錯表要放。我自己買表不會盲目追棒，自己喜歡的、價位適合的才會。在中國賣60萬元，但印度可能才賣20萬元。如果有同樣的錢，我會買10隻好玩喜歡的表，也不會買一隻高級複雜的腕表。收藏需要『交很多學費』，好在我認識了我的老師，教我不少鐘表知識。相近腕表在不同市場價錢可以差距很大。」他口中的老師是澳門獨立製表師霍飛樂。「跟霍老師認識是緣分，一直有聽聞他的名字，但沒門路認識。後來有地產經紀問價，希望我租出其中一個單位，我交由經紀處理，後來收到臨時租約，才發現對方就是霍飛樂，相約出來談表，兩人一見如故。」霍飛樂既是鋁合金熔煉與鑄造設備專家，也是機械工程師及古董鐘表修複師，是華語表圈中的修表能手，資深鐘表收藏家及評論家。他近年致力製作腕表，在鐘錶博物館內也藏有他的霍氏1號懸浮陀飛輪腕表。

腕表在2018年製作，表殼材質為18K紅金、直徑42毫米，藍寶石水晶玻璃鏡面內搭手動上鏈機芯，具時分顯示及1分鐘陀飛輪功能。霍飛樂在2002年開始設計，2005年製作出初版「無支架」陀飛輪機芯，2017年修改為懸浮陀飛輪並取得專利，2018年入殼為成品。腕表採用的懸浮陀飛輪為全球首創，取得中國及國際PCT專利。沒有框架以及上方固定支架，S形擺輪高高地懸浮在表盤上，抵消因為地心引力對腕表產生的誤差。「我也在跟霍老師研究，為鐘錶博物館製作限量版腕表。」方榮毅笑說。

現時博物館開業不足1年，雖沒有太多宣傳，但參觀人次已有約10萬。方榮毅說，除了鐘表愛好者，很多小朋友來到這裏也捨不得走，因為可以近距離問鐘表修復師問題——這正是他開設鐘錶博物館的目的，讓更多人能發掘鐘表的樂趣。

■INFO

澳門鐘錶博物館

地點：澳門大三巴巷一號

時間：早上10:30至下午6:00（年三十、初一、初二休館）

費用：免費

查詢：www.macautimemuseum.com

編輯/陳玥玲

電郵/lifestyle@mingpao.com

文：Tung Cheung