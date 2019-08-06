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Happy PaMa 教得樂 第253期

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論盡教育：我「撐」陳白沙紀念中學

【明報專訊】黄竹坑的新會商會陳白沙紀念中學，因被指取巧開設「校本英文班」為各方責難，有資深中學校長指該校做法不符當局要求及學界理解，而教育局表明如發現違規，將要求修正。王師奶為此文更易標題3次：第一次是《我撐陳白沙紀念中學》，第二次《同情陳白沙紀念中學》，第三次是《我「撐」陳白沙紀念中學》。小婦人之所以如此躊躇，一因既定規則要遵守，二卻因規則不合時宜。法當然要守，但如果時移世易，是否仍須墨守？王師奶在標題中的「撐」字加上引號，是表達內心矛盾，對陳白沙紀念中學徐榮耀校長面對外間指摘，予以「欣賞」的同情。

規則不合時宜仍須墨守？

徐校長解釋中一班有33名學生獲編入「校本英文班」，然後又說什麼「化時為科」等一大堆辯解。王師奶唔係牛皮燈籠，一言以蔽之，是教育制度不合理，是派位制度逼得學校透不過氣，是制度規定要有85% Band 1學生的數目才可開英文班，而英文班開班數目又決定了學校命運，家長以學校是否英語授課而斷定學校的優劣；加上直資學校教學語言的自由步步進逼，作為一間人口老化屋邨裏的資助學校校長，既無地利，又無生源，除了鑽空子、扭六壬，要生存，還有乜計？

英文班數目 決定學校命運

也許陳白沙紀念中學真是犯了規，孰令致之？王師奶不認為犯規值得鼓勵，但為政者應徹底檢討整個制度。小婦人不想用「官逼民反」咁嚴重，學校用的極其量是旁門左道，決不至反，諒一介書生的中學校長，亦無膽去反。以王師奶所知，好多一線尾及二三線的資助學校校長，「反」在心中，不公開宣諸於口而已。王師奶好唔明，點解咁多校長好似散沙一盤，不就制度的不公向當局反映？不認識徐榮耀校長，當然不會為他美言，但相信他是一位肯動腦筋的校長，最低限度，他肯向現有的荒謬輕敲一下。

王師奶好有興趣知道，中學校長會主席鄧振強認為「英書中教」未必符合政策，但徐校長又指「英書中教、中書英教、英書英教」都依足指引，兩位校長大人，究竟邊個所講的是真料？小婦人親耳聽過培正人謝志偉博士以培正的英書中教而自豪，認為以中文教學生容易吸收，英書則提供英文學科terms，方便日後海外升學。想請教鄧振强主席，是不是英書中教有一定的政策？鄧主席又說陳白沙紀念中學的做法未必獲中學界認同，小婦人有啲好奇，認唔認同是一回事，又無法律約束力，你唔覺得你的同工和你的會員學校，都正受不公平對待而要犯規、要出此「下」策嗎？

王師奶熱愛香港教育，眼看近幾任教育首長均無長遠計劃，有就上一任為人詬病的輕微修改，有渾渾噩噩過日辰的。而一些教育團體或什麼議會主席，甚至所謂教育學者，多是依附當朝，逢君之惡者居多，真正能為本港高瞻遠矚畫出藍圖的，前不見古人，後不見來者，哀哉！

作者簡介：不是普通師奶，家中米缸有幾多斤唔知，但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神，有幾多「嗚喱單刀」措施，卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟

wongszelai@yahoo.com.hk

文﹕王師奶

[Happy PaMa 教得樂 第253期]

相關字詞﹕徐榮耀 新會商會陳白沙紀念中學 教育制度 中學 論盡教育 王師奶 教育 教育局 名人kol

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