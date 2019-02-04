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Happy PaMa 教得樂 第253期

Happy Pa Ma

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辣媽CEO：高EQ的愛

【明報專訊】在香港經歷最動盪的時刻，我究竟應該寫什麼題材呢？以前是開卷有益，雖然今日依然是，但在網路上瀏覽，不一定就是漫無目的浪費時間。因為無意中我曾經發現很多非常有啟發性的好文章，因為未有註明出處，所以在此公開分享和大家一同學習，視為讚美！

我一直都以身作則，示範EQ比IQ高的重要性。不過講到管教子女，我看到在網上有人寫道：「高情商的父母少和孩子講道理，高情商的孩子少和父母講道理。」簡直當頭棒喝一言驚醒夢中人，說出了很多父母和子女之間在關係和相處的問題。

在社會上，不管年齡崗位職位高低，要管理工作實務，都是最低層次的管理；最高層次的管理，是讓所有下屬員工明白為自己所做的事負責，能自發地自我追求地把要做的事情做到極致。我作為馳騁職場幾十年的職場達人，人們離職的原因看似有千百種，歸根究柢從來只得一個，都是因為不開心。

溝通的天字第一法則，就是聆聽。願意平心靜氣聆聽，這已經可以令對方無論幾激動都可以穩定下來；管理的天字第一法則，就是管理自己；拆解問題的天字第一法則，就是要先解決心情，再解決事情。做人做事，先要拿揑到重點，才能有效拆局，EQ就起了關鍵作用。

不停堅持己見 低EQ行為

首先要管理好自己情緒，然後才能管理到對方的情緒。而管理情緒，不是靠講道理，「情商最低的行為，就是不停的講道理」。這個道理，究竟是什麼道理？

舉一個例子，大家一定會明白。父母愛子女之心有多關切，有多無微不至，我相信絕大部分的子女都會認同。但為什麼父母的說話，子女很難聽得入耳，甚至故意反其道而行對着幹？因為父母永遠站在自己的立場，講自己認為對的道理。子女要是不識好歹，不領情不同意，就會愈講愈激動，初則口角，即使不繼而動武都會劍拔弩張，那頂忤逆帽子就馬上扣下來。這就是因為EQ低，所以便出事了！所以若你堅持不停講自己認為對的道理，而不是因應對方的感受而講令對方接受的道理，這就是EQ低的行為。

對外人講道理 自己人講感情

拆解方法其實很簡單，只要父母放下控制子女的欲望，少講道理，多用愛去感動教化；少批評管教，多認同讚美，就會有截然不同的效果。不過我們做子女的，一樣要EQ高，不要一直嘗試和父母講道理，因為點講都講不通的，兩代人的觀念、立場不同，價值觀、所追求的都不同，要有共識，談何容易？而且父母永遠打着「愛你」、「為了你好」的旗號，子女根本無法招架。

原文用這句說話做總結：「這就是家庭矛盾激化的源泉。所以，講道理，請對外人講，對自己人，講感情就好。」我不能同意更多！講感情，重感情，學做EQ高的父母和子女。

作者簡介：資深獵頭人，企業培訓顧問，家庭CEO，辣筆寸嘴，擅長對付怪獸家長

文﹕張慧敏

[Happy PaMa 教得樂 第253期]

相關字詞﹕管理學 溝通技巧 育兒心得 親子關係 辣媽 情緒 辣媽ceo 張慧敏 名人kol

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