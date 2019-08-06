副刊
Happy PaMa 教得樂 第253期

Happy Pa Ma

下一篇 上一篇

遊子歸加：黑白善惡的教育

【明報專訊】這兩個月家裏的氣氛都很古怪。

家裏一直嚴格限制電子產品的使用時間，但最近爸爸首先就不跟規矩。從早到晚，常常有意無意的在滑手機。看得有時眉頭緊皺，有時嘆氣，有時口中嘀咕着罵人。就連周末去玩的時候，一稍停下來又會開始看手機。爸爸有時看到什麼還會拿給媽媽看，然後兩個就開始議論着小孩子聽得似懂非懂的事情。

有時爸爸媽媽一邊看，還會一面眼泛淚光。這個畫面和場景，竟然和想當年六四之後，看着長輩一邊看無綫新聞一邊流淚的畫面遙遙相對應。

這幾年不論是移民或者回流的家庭，多數都是因為自雨傘運動之後對香港的情况感到悲觀和失望。尤其是當孩子年紀漸長，眼看孩子為了應付功課而喪失童年，就更覺得非走不可。我們這一輩不至於像當年上一代一樣英語欠佳，無法融入社會；我們對移民之後的國家還頗有歸屬感的。但是，當眼看我們出生和成長的香港陷入了危機，才發現我們對香港始終還是會牽掛。

聽說，在香港的朋友因為擔心事態發展，都沒有心情上班。在外國的我們又何嘗不是？而且今次這場運動更是一天比一天嚴峻。6‧12那時候覺得極為過分的警暴，想不到到了7月中竟然已經演化成警黑勾結的無差別襲擊，警察所使用的武力更是每天升級。我們日夜在網上追蹤香港的新聞，在時差之間，令我們的生活完全陷入了日夜顛倒，睡眠不足的狀態。

我們不但心繫香港，也擔心在香港朋友的安全。我們一方面為受傷的示威者感到痛心，另一方面就覺得自己是個棄甲而逃的逃兵，每天看着新聞乾着急，卻什麼都做不到。每天看着香港的新聞入睡，恍似要嗅到催淚煙一樣的窒息，醒來後卻是幾乎不真實的鳥語花香，每天都像是人格分裂。

警察在司法制度中角色

更分裂的是，孩子們開始問，為什麼警察會打人？警察是不是在捉壞人？我知道事實是警察正在執行任務，但過程之中施行與法例所賦予的權力不相稱的暴力，對付正在實踐憲法所賦予集會權利的普通市民。這情况，要怎麼向十歲八歲的小兒去解釋？我們每天飯後就難免由政府如何由人民制憲賦予權力開始講起，一路講到警察在司法制度中的角色，還要講到三權分立的意義……即使孩子不一定能夠完全明白，我們也必須要把這種現代公民社會的概念告訴孩子。因為他們在加拿大成長，一定要明白自己的權利之餘，更有責任與義務去保衛這種得來不易的公正與自由。

保護自由的人，為何被打？

「爸爸，你不是告訴我姐姐哥哥是在保護香港的自由嗎？那麼警察為什麼要打他們？為什麼他們和警察要打架？他們可以不打架嗎？」話到這裏，我往往都只能沉默，然後強忍住眼淚。

啊孩子，我也不想。但背後推動這個政權的黑手，已經把我們的香港推到一個已經回不去從前的地方了。

作者簡介：正職工程，兼職臉書專頁《馬拉松看世界》的責任編輯。最想有一天不用工作，可以全職跑步跑山。中年回流加拿大，一切重新開始。每天和兩個孩子闖蕩加國大世界。著有《馬拉松‧歎世界》。

http://www.facebook.com/edkinphoto

文﹕Edkin

[Happy PaMa 教得樂 第253期]

上 / 下一篇新聞

港式咖喱是這樣煉成的
港式咖喱是這樣煉成的
穩陣選擇：快餐店咖喱隨年月「進化」
穩陣選擇：快餐店咖喱隨年月「進化」
梁惠敏盼帶給人歡樂 「媽媽聲」湊仔經變棟篤笑
梁惠敏盼帶給人歡樂 「媽媽聲」湊仔經變棟篤笑
後記：9月齊來爆笑
後記：9月齊來爆笑
南丫島洞穴 藏二戰日軍陰謀
南丫島洞穴 藏二戰日軍陰謀
知多啲：山頭探洞有風險 不宜內進
知多啲：山頭探洞有風險 不宜內進
勤打掃「斷米路」 勿等到發霉
勤打掃「斷米路」 勿等到發霉
知多啲：冷氣溫度勿太低 開窗通風
知多啲：冷氣溫度勿太低 開窗通風
知多啲：發霉蘋果有毒
知多啲：發霉蘋果有毒
港產桌遊：用遊戲滅貧實現平等 桌遊建築快樂社區
港產桌遊：用遊戲滅貧實現平等 桌遊建築快樂社區
同系推介
同系推介
「玩」轉5000年中國歷史
「玩」轉5000年中國歷史
本周Focus．採訪手記：8號風球 記者仍然緊守崗位
本周Focus．採訪手記：8號風球 記者仍然緊守崗位
活動推介：親子接觸野外定向 公園試玩體驗賽
活動推介：親子接觸野外定向 公園試玩體驗賽
活動推介：正面管教孩子方法 聽講座學做好爸爸
活動推介：正面管教孩子方法 聽講座學做好爸爸
重要日子提提你！
重要日子提提你！
索取Happy PaMa教得樂禮品
索取Happy PaMa教得樂禮品
好去處：戴上花花眼鏡 深入吉蒂夢幻世界
好去處：戴上花花眼鏡 深入吉蒂夢幻世界
Kitty伴享半島下午茶
Kitty伴享半島下午茶
自製卡通奶黃月迎中秋
自製卡通奶黃月迎中秋
上一課：暑假體驗新運動 棍網球攻防戰 一網打盡考協調
上一課：暑假體驗新運動 棍網球攻防戰 一網打盡考協調
親子本地遊：一家大細過開心假期 小黃鴨齊集酒店陪你玩
親子本地遊：一家大細過開心假期 小黃鴨齊集酒店陪你玩
熱辣消息：做賣旗義工助動物保育
熱辣消息：做賣旗義工助動物保育
家家有禮：和小突兔對戰VR羽毛球
家家有禮：和小突兔對戰VR羽毛球
與小飛俠跳芭蕾舞
與小飛俠跳芭蕾舞
化身熱帶雨林探險家
化身熱帶雨林探險家
爆旋陀螺擂台激戰
爆旋陀螺擂台激戰
睡衣小英雄住酒店
睡衣小英雄住酒店
流動淨化蛋 空氣啖啖清新
流動淨化蛋 空氣啖啖清新
家家有禮：加入正義聯盟 捍衛和平
家家有禮：加入正義聯盟 捍衛和平
投入PAW Patrol大冒險之旅
投入PAW Patrol大冒險之旅
童繪遊樂場：用線條快速繪畫 突顯個性
童繪遊樂場：用線條快速繪畫 突顯個性
問專家：七星茶清熱消滯 無助便秘
問專家：七星茶清熱消滯 無助便秘
升學攻略：幼稚園及小學篇
升學攻略：幼稚園及小學篇
五個小孩的校長：高溫暑假（中）
五個小孩的校長：高溫暑假（中）
家教明言：免於恐懼的自由
家教明言：免於恐懼的自由
多多指教：反彈力
多多指教：反彈力
家庭有教：體罰真的有好處？
家庭有教：體罰真的有好處？
媽媽維特：擋住仇恨的溫室
媽媽維特：擋住仇恨的溫室
民房四寶：沖繩人就是沖繩人
民房四寶：沖繩人就是沖繩人
辣媽CEO：高EQ的愛
辣媽CEO：高EQ的愛
論盡教育：我「撐」陳白沙紀念中學
論盡教育：我「撐」陳白沙紀念中學