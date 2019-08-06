家庭有教：體罰真的有好處？

美國心理學家Elizabeth Gershoff和Andrew Grogan-Kaylor通過統計方法，綜合75個於2014年之前發表的科學研究、共160,927個孩子的數據，發現孩子受到愈多體罰，愈容易出現負面情緒、行為問題和暴力傾向。這些孩子在自我形象、道德發展和認知能力亦較同儕遜色。值得留意的是，兩名學者在綜合分析時特意把「體罰」和「虐待」分開，所以他們的發現是針對體罰（通過打孩子來改正負面行為），而不混雜虐待（拳打脚踢，甚至運用武器，把孩子打到瘀傷流血）。

自我形象認知能力輸晒

除了體罰，家長還可以用什麼方法去改正孩子的負面行為呢？新西蘭育兒專家Matt Sanders就有以下建議：

當孩子出現負面行為時，家長可以先聽聽孩子的看法，因為有時家長所看到的和孩子體驗到的可能不同。例如：家長看到孩子搶玩具，但可能是別的孩子搶了他的玩具，孩子只是想拿回自己的東西；當然亦有可能是孩子當真搶了別人的玩具，所以家長要先了解清楚。

了解孩子的觀點和動機後，家長可以明確點出孩子做錯了什麼，並幫助孩子理解自己的行為對別人的影響。以孩子搶玩具為例，家長可以說：「你搶明仔的玩具是不對的，因為明仔會感到很痛／害怕／不開心。」進一步可以點出一些實際可行的方法，幫助孩子去達到自己目的（如：「如果你想玩明仔的玩具熊，你可以問明仔，可不可以讓你玩10分鐘」、「你可先玩別的玩具，等明仔玩完才向他借」）。家長亦可以幫助孩子明白如何補救，例如「現在你搶了明仔的玩具，要向明仔道歉，並把玩具還給他」。

如果孩子的行為未見好轉，家長可以使用「邏輯後果」。邏輯後果和一般懲罰不一樣，因為那是孩子負面行為的直接延伸：「由於你搶了玩具，下星期我們不會來這裏玩，因為你還未準備好怎樣去跟別的小朋友一起玩。」

作者簡介：香港教育大學兒童與家庭科學中心的專家執筆，參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。

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文﹕張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）、林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

[Happy PaMa 教得樂 第253期]