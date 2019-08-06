副刊
Happy PaMa 教得樂 第253期

Happy Pa Ma

下一篇 上一篇

家庭有教：體罰真的有好處？

【明報專訊】有人說「棒下出孝兒」，亦常聽人說「我小時候也常常被父母打；看我現在都沒有什麼問題」。究竟體罰對孩子的成長有沒有好處？近40年的心理學研究顯示：體罰對孩子弊多於利。

美國心理學家Elizabeth Gershoff和Andrew Grogan-Kaylor通過統計方法，綜合75個於2014年之前發表的科學研究、共160,927個孩子的數據，發現孩子受到愈多體罰，愈容易出現負面情緒、行為問題和暴力傾向。這些孩子在自我形象、道德發展和認知能力亦較同儕遜色。值得留意的是，兩名學者在綜合分析時特意把「體罰」和「虐待」分開，所以他們的發現是針對體罰（通過打孩子來改正負面行為），而不混雜虐待（拳打脚踢，甚至運用武器，把孩子打到瘀傷流血）。

自我形象認知能力輸晒

除了體罰，家長還可以用什麼方法去改正孩子的負面行為呢？新西蘭育兒專家Matt Sanders就有以下建議：

當孩子出現負面行為時，家長可以先聽聽孩子的看法，因為有時家長所看到的和孩子體驗到的可能不同。例如：家長看到孩子搶玩具，但可能是別的孩子搶了他的玩具，孩子只是想拿回自己的東西；當然亦有可能是孩子當真搶了別人的玩具，所以家長要先了解清楚。

了解孩子的觀點和動機後，家長可以明確點出孩子做錯了什麼，並幫助孩子理解自己的行為對別人的影響。以孩子搶玩具為例，家長可以說：「你搶明仔的玩具是不對的，因為明仔會感到很痛／害怕／不開心。」進一步可以點出一些實際可行的方法，幫助孩子去達到自己目的（如：「如果你想玩明仔的玩具熊，你可以問明仔，可不可以讓你玩10分鐘」、「你可先玩別的玩具，等明仔玩完才向他借」）。家長亦可以幫助孩子明白如何補救，例如「現在你搶了明仔的玩具，要向明仔道歉，並把玩具還給他」。

如果孩子的行為未見好轉，家長可以使用「邏輯後果」。邏輯後果和一般懲罰不一樣，因為那是孩子負面行為的直接延伸：「由於你搶了玩具，下星期我們不會來這裏玩，因為你還未準備好怎樣去跟別的小朋友一起玩。」

作者簡介：香港教育大學兒童與家庭科學中心的專家執筆，參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。

http://www.facebook.com/eduhkccfs

文﹕張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）、林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

[Happy PaMa 教得樂 第253期]

相關字詞﹕教養 育兒心得 育兒技巧 心理學 張溢明 林俊彬 體罰 名人kol 家庭有教

上 / 下一篇新聞

港式咖喱是這樣煉成的
港式咖喱是這樣煉成的
穩陣選擇：快餐店咖喱隨年月「進化」
穩陣選擇：快餐店咖喱隨年月「進化」
梁惠敏盼帶給人歡樂 「媽媽聲」湊仔經變棟篤笑
梁惠敏盼帶給人歡樂 「媽媽聲」湊仔經變棟篤笑
後記：9月齊來爆笑
後記：9月齊來爆笑
南丫島洞穴 藏二戰日軍陰謀
南丫島洞穴 藏二戰日軍陰謀
知多啲：山頭探洞有風險 不宜內進
知多啲：山頭探洞有風險 不宜內進
勤打掃「斷米路」 勿等到發霉
勤打掃「斷米路」 勿等到發霉
知多啲：冷氣溫度勿太低 開窗通風
知多啲：冷氣溫度勿太低 開窗通風
知多啲：發霉蘋果有毒
知多啲：發霉蘋果有毒
港產桌遊：用遊戲滅貧實現平等 桌遊建築快樂社區
港產桌遊：用遊戲滅貧實現平等 桌遊建築快樂社區
同系推介
同系推介
「玩」轉5000年中國歷史
「玩」轉5000年中國歷史
本周Focus．採訪手記：8號風球 記者仍然緊守崗位
本周Focus．採訪手記：8號風球 記者仍然緊守崗位
活動推介：親子接觸野外定向 公園試玩體驗賽
活動推介：親子接觸野外定向 公園試玩體驗賽
活動推介：正面管教孩子方法 聽講座學做好爸爸
活動推介：正面管教孩子方法 聽講座學做好爸爸
重要日子提提你！
重要日子提提你！
索取Happy PaMa教得樂禮品
索取Happy PaMa教得樂禮品
好去處：戴上花花眼鏡 深入吉蒂夢幻世界
好去處：戴上花花眼鏡 深入吉蒂夢幻世界
Kitty伴享半島下午茶
Kitty伴享半島下午茶
自製卡通奶黃月迎中秋
自製卡通奶黃月迎中秋
上一課：暑假體驗新運動 棍網球攻防戰 一網打盡考協調
上一課：暑假體驗新運動 棍網球攻防戰 一網打盡考協調
親子本地遊：一家大細過開心假期 小黃鴨齊集酒店陪你玩
親子本地遊：一家大細過開心假期 小黃鴨齊集酒店陪你玩
熱辣消息：做賣旗義工助動物保育
熱辣消息：做賣旗義工助動物保育
家家有禮：和小突兔對戰VR羽毛球
家家有禮：和小突兔對戰VR羽毛球
與小飛俠跳芭蕾舞
與小飛俠跳芭蕾舞
化身熱帶雨林探險家
化身熱帶雨林探險家
爆旋陀螺擂台激戰
爆旋陀螺擂台激戰
睡衣小英雄住酒店
睡衣小英雄住酒店
流動淨化蛋 空氣啖啖清新
流動淨化蛋 空氣啖啖清新
家家有禮：加入正義聯盟 捍衛和平
家家有禮：加入正義聯盟 捍衛和平
投入PAW Patrol大冒險之旅
投入PAW Patrol大冒險之旅
童繪遊樂場：用線條快速繪畫 突顯個性
童繪遊樂場：用線條快速繪畫 突顯個性
問專家：七星茶清熱消滯 無助便秘
問專家：七星茶清熱消滯 無助便秘
升學攻略：幼稚園及小學篇
升學攻略：幼稚園及小學篇
五個小孩的校長：高溫暑假（中）
五個小孩的校長：高溫暑假（中）
家教明言：免於恐懼的自由
家教明言：免於恐懼的自由
多多指教：反彈力
多多指教：反彈力
媽媽維特：擋住仇恨的溫室
媽媽維特：擋住仇恨的溫室
民房四寶：沖繩人就是沖繩人
民房四寶：沖繩人就是沖繩人
遊子歸加：黑白善惡的教育
遊子歸加：黑白善惡的教育
辣媽CEO：高EQ的愛
辣媽CEO：高EQ的愛
論盡教育：我「撐」陳白沙紀念中學
論盡教育：我「撐」陳白沙紀念中學