沒有一個老師是他認識的，也沒有舊同學和他一起到這間小學去。由於怕他不適應，我們在面試之前已帶過他到該區走走看看，而面試的時候，他對這間學校有不錯的印象，所以在開學之前，他很期待新學年。誰知，開學一星期後，因為種種的不適應和不理解，他嚇怕了。

初上小學 怕犯錯擔驚受怕

新學校比幼稚園大，同學多了，老師也多了，連規矩也多了！這個孩子最怕就是規矩。幼稚園比較自由，沒有什麼校規、懲罰，但到了小學，總有一些校規需要學生遵守。學校的制度已經有獎有罰，不會只懲罰犯錯的學生，但這個孩子對自己要求極高，也同時對自己沒有信心。他擔心自己會犯錯，觸犯校規以致被罰，未犯規先恐懼。

還有其他莫名其妙的害怕。例如他怕小息後提醒他們排隊的哨子聲，又或者沒有被罰卻又以為自己已經被罰等……在這種恐懼底下，他無法專心學習。每天上學老是擔心着自己會犯錯而左避右避，擔驚受怕下，又怎能安心思考學習呢！於是他第一個學期就在這恐懼中度過，學習的情况當然不大理想。

我當時心想，看來他不是讀書的材料了！然後又想了一大堆安慰自己的解釋：始終他是細仔，11月出世，全班同學中他差不多是年齡最細的一個，加上是男孩子，成績不及別人也正常，况且讀書不成也可以有很多出路吧！而我最擔心的不是他的成績，而是心理質素。

幸好他所讀的是一所極有愛心、會體諒學生的學校，老師非常歡迎家長給他們多方面的建議。當我跟老師談及孩子的情况，把他恐懼的東西告訴老師時，他們竟然因而暫時改變學校的習慣，有幾天小息後不用哨子，改以拍手作為信號，然後慢慢跟孩子解釋，幫助他適應。老師的耐心和人性化，加上樂意跟家長溝通了解，使我兒的恐懼逐漸消失，並漸漸投入學校的生活，少了擔憂，多了快樂和信心。

克服困難能力比IQ重要

在一年級的最後一個學期，他終於慢慢的爬起來，開始適應學校的生活，並重拾學習的信心。到升上二年級，無論學術上的掌握、情緒上的管理、交朋友的經驗等，都有極大的進步，連班主任也稱讚他的努力和改變。他們看重的是孩子能否克服困難，在逆境中掙扎成長的反彈力（resilience）。這個素質比IQ爆棚、天資聰敏、記性非凡更為重要。而小兒在這兩年的成長，也充分說明了一個安穩沒恐懼的環境是小朋友學習重要的一環。

作者簡介：兒科專科醫生、兩孩之母。做媽媽的經驗體會到兒科的精髓，也看透媽媽的心情。加上兒科的經驗和對兒童發展的理解，對育兒有一點點體會，希望與大家分享。

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文﹕多多醫生

[Happy PaMa 教得樂 第253期]