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Happy PaMa 教得樂 第253期

Happy Pa Ma

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五個小孩的校長：高溫暑假（中）

【明報專訊】快樂時光逝似箭，成年人又返回面對實况的時候。那天，我們的家——元朗，正剛剛遭遇「恐怖襲擊」。沒有過千，也有數百的白衣人，在元朗市及元朗西鐵站，無差別見人就打，市民頭破血流，傷者為數不少。在內地美麗酒店逗留的一夜，眼睛在流淚，心裏在淌血，好不容易過的一夜。

人心惶惶 商店拉閘

以為事過境遷，但翌日情况似乎更嚴重，謠言滿天飛，說這天白衣人人數更多，這回不是拿藤條、木棍、鐵通，而是架生齊備，更會出刀出槍，好不嚇人！

下午，開始人心惶惶，手機不時傳來一幅一幅商店紛紛拉閘的相片。一刻間，這個本來人口稠密，擠得水泄不通的小市鎮，隨即變成死城，道路上行走的車輛也不多。怎麼辦呢？我和家長們都小心翼翼盤算如何在口岸回家是好。還記得，當時更有學生家庭的親人傳信息給我，希望我告訴大家回程時千萬不要到市中心買東西、吃晚飯，必須立刻回家，方為上策。

這一次，心裏真是有點慌，比起帶孩子到水上樂園真是小巫見大巫！凡事都只是一個比較，現在真的有點害怕。與此同時，也請隨團的旅遊公司營運總監李先生安排，讓我們早一點到香港。在李先生的安排下，一切順利，黃昏前我們已經在福田關口。雖然我們離開香港不足48小時，但恍如隔世。當我步出口岸，天空仍是蔚藍，氣溫一樣的炎熱，但是心裏湧起一股寒意，以為一切都變得陌生且恐怖！

勇敢地在出口的橋上俯瞰地面情况，噢！仍然有專線小巴、公共巴士和的士行走，市况一如平常車水馬龍，雖然人們的表情有些僵硬，但是總算交通正常，那麼，要回到自己的安樂窩，也不至於無路可逃。

提早回家 以避災劫

當每個家庭都找到自己回家的交通工具後，我也安心拖着小小的行李箱回家去也。在的士上與司機先生交談，實在心有點急，希望了解香港的情况、最新的消息。事情總是意料之外，身在其中的人反而沒有異樣，只是說白衣人確實離譜，而今天已沒什麼了，原來工作中的司機先生，很少上網，亦不知道大部分的商店已經暫停營業，拉閘下班了。人人都提早回家，就如桓景登高，以避過災劫一樣！事情總是這樣，你身邊的人總會替你找風向，司機先生的電話突然響起，原來是他的夫人命他立刻停止營業，回家吃飯。這是命令，司機先生哈哈笑着，老婆命令，不敢不從！於是我便成為他最後一位人客，我也祝福他路上小心，因為傳聞說除了打人，還會攻擊車輛云云。

唉！我只是離開了兩天，究竟發生什麼了劇變？！人心惶惶，市民自動宵禁，究竟是什麼世界啊！

（五個小孩的校長：高溫暑假（上），請瀏覽：happypama.mingpao.com

作者簡介：元岡幼稚園校長，外號「神奇呂俠」，資深幼兒教育家，以全香港最低薪校長，挽救元岡幼稚園。其真實故事被改編成電影《五個小孩的校長》。

文﹕呂麗紅

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