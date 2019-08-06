升學攻略：幼稚園及小學篇

問：小兒今年即將報讀幼稚園，我希望他未來可以去外國念大學，但如果在香港一直念國際學校，學費和雜費的開支太大。所以我考慮選中學設有IB課程的私立或直資學校，請問幼稚園和小學方面，應該怎麼部署呢？

答：你想兒子將來進入設有IB課程的私立或直資學校，亦即是你局限了他將來只可以考以下幾間小學，因為暫時只有以下這幾間小學的中學部設有IB課程，包括聖保羅男女中學附屬小學、拔萃男書院附屬小學、弘立書院、保良局蔡繼有學校、優才（楊殷有娣）書院 、香港華人基督教聯會真道書院、滬江維多利亞學校、啓思小學、基督教香港信義會宏信書院和蘇浙小學等。只要你的兒子能夠考入以上小學，再順利升上中學，並在高中時轉讀IB課程便可以了。至於幼稚園，在以上芸芸學校中只有維多利亞提供IB課程，而啟思雖然幼稚園不是IB，但可以升上提供IB課程的啟思小學，不過，提供IB課程的幼稚園和小學學費都是頗高的。

要考入中學有IB課程的小學，幼稚園英文程度必定要高，因為IB的教學語言是英文，所以宜選有多些外籍英文教師的幼稚園，而香港僱用較多外籍教師的多為私立獨立幼稚園，所以宜送小朋友入讀該類幼稚園。

■禮賢幼園可升禮小 學得開心 英文不俗

問：小兒是7月尾出世的孩子，家住大埔，現就讀約克蒙特梭利國際幼稚園（美孚）學前班（PN），考慮將來搬到沙田或九龍城，目標考入成績好的直資私小，要是入到好的官津更是求之不得，因為日後能帶弟弟直接入讀，但是大抽獎變數甚大，而搬屋計劃仍未落實，不能預計。現K1有九龍塘約克國際幼稚園上午班及九龍禮賢學校幼稚園部上午班取錄。經網上一番研究，相比禮幼，約克國際似乎程度較高，而且英文語境好，感覺上能把握小孩學習語言的黃金期來打好基礎。

然而，禮幼大概有五至七成能升上禮小，感覺比較穩陣。但坊間有指禮幼程度較淺，故擔心語言未能打好基礎，萬一未能原校升讀小學，就很難應付其他直資私小的面試。若選擇了禮幼，又要奔命外補，疲憊之餘，孩子亦未必能像在學校學習般「入腦」。其實本人若干年前也在禮幼及禮小讀書，但相隔多年，掌握不到現在最新情况，所以不知道如何選擇，希望能給予意見。

答：約克國際幼稚園以兩文三語、國際基準為目標，非常注重學童的英語學習；九龍禮賢學校幼稚園部則按幼兒的發展、興趣、能力而編制。兩校比較，前者似乎英文好，但沒有機會直升；後者小朋友學得開心，英文亦不差，而大部分畢業生可升上辦得很好的禮小，而禮小亦有畢業生升上喇沙書院。本人便曾在喇沙書院教過來自禮小的畢業生，他勤奮好學，自動自覺，後來更考進了英國劍橋大學。雖然只是一個例子，也證明若有機會升上禮小，實在不應錯過。所以要我揀，我揀禮幼。

作者簡介：前喇沙書院副校長、資深教育工作者 （歡迎查詢幼稚園及升小問題，電郵：happypama@mingpao.com）

文：趙榮德

[Happy PaMa 教得樂 第253期]