問專家：七星茶清熱消滯 無助便秘

答：奶粉在製造過程中，備有烘乾等加工過程，是偏熱食物。當幼兒出現面紅、唇乾、口氣、眼垢、大便偏乾硬、便秘、易發脾氣、睡不安穩等徵狀，代表體內有熱氣。不過，大部分小朋友的體質均屬純陽或偏熱，而火氣多也不一定是患病，亦未必要服藥。

帶藥性 不宜長期飲用

七星茶內的主要成分是山楂、生麥芽、薏苡仁、淡竹葉、燈芯花、鈎藤、蟬蛻，而不同品牌的藥材成分也有些不同。七星茶的確具有清熱消滯的作用，有助紓緩食滯問題，亦有定驚安神的功效，因此適合心火盛、半夜易驚叫及睡不安穩的幼兒服用，但就不能解決便秘問題。

問及七星茶可否作保健之用，本人則不建議。因七星茶始終屬寒涼藥物，帶有藥性，故不可視作為保健預防食品，也不宜長期飲用，否則可能令孩子身體偏寒涼，導致不適。因此不建議家長自行安排小孩服食，最好先向中醫查詢。另外，有胃腸不適、嘔逆、咳嗽、皮膚敏感等毛病的幼兒，亦不宜飲七星茶，否則有可能加重徵狀。另外蠶豆症患童也不可飲用。

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文︰許朝茵

資料提供︰註冊中醫潘咨遐

[Happy PaMa 教得樂 第253期]