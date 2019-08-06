上一課：暑假體驗新運動 棍網球攻防戰 一網打盡考協調

節奏明快 需重複訓練

近年棍網球在學界，包括小學在內發展理想，早前香港棍網球總會更舉行了「棍網球校際盃（小學組）」，愈來愈多小朋友參與。棍網球是隊際運動，棍網球教練馮思約稱，由於球員要配備一支頂端設有網子的長棍來比賽，因而得名。玩法和足球相似，分成兩隊，參賽者手握球棍，右手握棍上方，左手握棍下方，然後把球放入網內，做出傳球、接球和運球等動作，只要把球射入對方龍門便可得分，在限定時間內入球最多便勝出。「棍網球講求手眼協調，不斷跑動，做出傳波、射波、防守、進攻以及閃避對方球員等動作，節奏明快，刺激好玩。」

馮思約曾教授棍網球兒童班，她指小朋友初學時，用棍控球的技巧未必可即時上手，要透過不停練習才能提升技術。「起初練習時，可能會要求小朋友不停重複同一動作，如不斷投擲，直到熟習為止。雖然很多孩子會覺得沉悶，但當見到自己逐漸進步，擲波準確度提高，便有滿足感，追求進步。」

重隊友溝通 學相處技巧

小朋友參加棍網球，經常落場跑，日子有功，體能亦會進步。香港浸會大學體育及運動學系副教授雷雄德常強調「小時不動，大時變鈍」，他認為小朋友玩任何運動也有好處，而不同項目會帶來不一樣效果。其中跑動、跳躍及投擲等動作是成長階段中必須的，有助身體協調發展。而棍網球不單達到以上3項要求，練習、比賽時更要用雙手來握棍打波，在訓練小朋友的肌肉協調上，比起只用單手的運動，效果更理想。

除了提升體能，雷雄德表示小孩更可透過棍網球鍛煉心智及待人接物。「棍網球屬於隊際運動，要和隊友共同進退，彼此互相溝通，從而學到與人相處的技巧。另外，可在球場上學到尊重比賽及對手等。」馮思約補充，棍網更可令孩子性格變得「硬淨」些，「很多小朋友經常想要人𧨾，跌倒時又想有人扶他起身，但透過運動讓他們明白，比賽跌倒要靠自己起身，而且團隊間亦要互相支持，有助鍛煉出堅毅精神」。

Wendy參與棍網球約20年，丈夫阿智的球齡亦超過20年，他們育有2名女兒，分別是12歲及9歲。Wendy表示大約在6年前，兩夫婦每星期都會練波約3次，女兒很年幼已跟隨我們練波，接觸這項運動。她認為棍網球對個人技巧及體能要求很高，「需要自我訓練外，亦要顧及團隊合作精神。另外，亦要令自己成為有責任的好隊友，最簡單就是要懂得照顧自己身體，準時練習，帶齊用具」。現時大女兒有學習棍網球，兩夫婦沒有期望女兒投身運動員行列，只希望她懂得自我照顧，日常裝備也靠她自行執拾。

◆免費試玩

想體驗棍網球的樂趣，可以參加由菲仕蘭香港及香港棍網球總會合辦的「香港世界牛奶日」2019棍網球體驗社區巡禮，歡迎6至12歲兒童及一名家長參與。活動由專業教練教授棍網球基本技巧，訓練手眼協調、體能，促進心肺功能、骨骼及肌肉發展。每場體驗約1小時，費用全免。

詳情︰https://www.facebook.com/worldmilkdayhongkong

文︰許朝茵

[Happy PaMa 教得樂 第253期]