文︰顏燕雯

小模特兒:譚心弦

不經不覺,Hello Kitty已陪伴大家過了45年,昔日喜歡她的小女孩如今可能成為媽媽了!而今個夏日大大小小Kitty迷一定不會寂寞,因為一連串主題活動已展開,其中位於澳門的大型展覽「Hello Kitty Hello Again」中,Hello Kitty特別以花花紅眼鏡主題造型出現,邀請粉絲一起戴上這可愛眼鏡,親眼探索夢幻又美好的Kawaii世界!

■INFO

Hello Kitty Hello Again

日期︰即日至9月1日

時間︰周一至五中午12:00至晚上8:00,周六、日及公眾假期上午11:00至晚上8:00

地點︰澳門百老匯2樓

票價︰$170(身高90cm以下小童免費入場)

網站︰www.hellokittyhelloagainmacau.com

[Happy PaMa 教得樂 第253期]