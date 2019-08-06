本周Focus．採訪手記：8號風球 記者仍然緊守崗位

很多朋友都問：「為何你8號風球仍要開工？」我一般會回答：「因為你明天仍然要看報紙啊！」不過熟悉副刊或雜誌運作的內行人可能都會知道，副刊不像港聞，很多時都不是做即日稿。而且8號風球下，很多採訪活動都會取消，因此不用出勤是真的；但就不等於不用工作，我們仍然要繼續透過電話做訪問、用電郵聯絡相關機構、蒐集資料、寫稿，總之工作就是不會停下來的。

打風並非值得高興的事

小朋友喜歡打風，因為不用上學；大朋友喜歡打風，因為不用上班。可是身為記者，我最不喜歡打風，因為很多工作都要重新安排。每次8號風球，臉書上總會看到一片歡呼字句，「四方城」、卡拉OK畫面湧現，好像特別歡樂。不過，記得去年某次掛8號風球，剛好撞着許多幼稚園都舉行畢業禮，我身邊不少家長朋友，終於呼求天公別那麼不識趣。原來有時真的要「拮到肉」，大家才會明白，其實打風並非什麼值得高興的事，它會為很多人帶來麻煩、災害甚至傷亡。

小人兒叮嚀 溫暖又感動

我家孩子早已明白，無論8號還是10號風球來到，媽媽仍是要上班工作，他會叮囑我小心一點。每次聽到小人兒的叮嚀，我都會很溫暖又感動，亦會藉此教他要感謝在風球高掛下，仍然緊守崗位的快餐店員、司機、新聞工作者、消防員等等的每一位，希望颱風可快點遠離，大家都平安回家。

文：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第253期]