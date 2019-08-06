「玩」轉5000年中國歷史

商務市場營銷部助理經理甄淑萍表示，此桌遊由《讀圖識中國歷史》一書演變出來，「這本書固然有趣，但我們希望把它再演變成其他更有吸引力的產品，令小朋友更快、更有效去掌握知識，於是便想到做桌遊」。

大富翁×三國殺玩法

「桌遊識中國歷史」可說結合了「大富翁」和「三國殺」的玩法，玩家所代表的君主，各有不同的實力數據值，大家要透過出牌或抽牌，去增加自己或消耗對手的實力數據。不過，原來每個君主的「實力」，都經過一番精心設計。商務市場營銷部副主任潘志偉說，各項數值都因應朝代實際狀况而設定，「例如宋朝比較富裕，因此趙匡胤擁有的『錢糧值』相對高；而說起忽必烈，大家印象中都覺得他很強悍，所以我們也把他的『攻擊力』設定得高一些」。他相信，當小朋友發現到每個君主的實力有不同時，或會引起他們對這個歷史人物的興趣，繼而再去進一步找尋補充資料。

他又謂，即使孩子只集中玩這套桌遊，一樣能夠長知識。「當你看得多、玩得多，便會記得某些歷史事迹、人物、政策、軍備等等，是與某個朝代有關聯。由於這套遊戲是順着朝代的次序進行，我相信玩過一次，孩子就會對朝代交替有概念。」

■「桌遊識中國歷史」

策劃：莫逸風、甄淑萍、潘志偉

玩家人數：3至8人

適合年齡：6歲或以上

零售價：$198

玩法：

玩家先抽取1張君主卡及7張遊戲卡牌，每名君主各有不同的初始實力數據值，包括：國力值、錢糧值、攻擊力及防守力。先由朝代最遠古的君主開始，玩家可以選擇出牌或再抽牌，每張卡牌各有不同效果，可以改變玩家或對手的實力數據值，當其中一名玩家的國力值變為0時，或當所有朝代遊戲卡已經打出，遊戲結束，國力值和錢糧值的總和最高者勝出。

[Happy PaMa 教得樂 第253期]