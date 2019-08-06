副刊
Happy PaMa 教得樂 第253期

Happy Pa Ma

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同系推介

【明報專訊】■「快樂加減」+「我的70年代」（一套兩款）

策劃：梅惠心、郭愷晴、麥孝慈、張詠詩

玩家人數：2至4人

適合年齡：4歲或以上

零售價：$120

玩法：

「快樂加減」

玩家先抽取5張牌，然後輪流出牌，每出一張，就要表達你對這些卡牌情境的感受，以決定是自己取得分數或扣減對手分數，出牌後隨即抽回1張牌。例如：卡牌顯示的是唱歌，玩家可分享這個活動會令自己快樂抑或不快樂，如感快樂，可加5分；如感不快樂，可減去任何一名玩家10分。快樂指數最先到達100分的玩家便勝出。

「我的70年代」

遊戲共有52張以1970年代兒童快樂玩意作圖案的卡牌，每款圖案各有兩張，共26對。遊戲開始時，先把所有卡牌卡面朝下排列桌上，之後玩家輪流揭牌，每次揭兩張，如揭開兩張圖案相同，可取走卡牌，並獲10分，否則便要再次反轉向下。當桌上所有卡牌被取走，遊戲結束，計算各人分數，高分者勝出。

■「瘋狂的國王」

策劃：吳安呈、潘梓瑩、陳思旋、周慕琳

玩家人數：2至4人

適合年齡：6歲或以上

零售價：$220

玩法：

每名玩家「國王」獲發4個國民及4張狀態卡，可能包含正面或負面情境，例如：疾病、飢餓、良好治安、交通便利等。玩法像飛行棋，各人輪流擲骰決定步數，踏進空格時，可抽一張新狀態卡，或使出手上能配對的狀態卡，如疾病配醫療保障、飢餓配豐富的社會資源等。成功出牌後，可增加兩個國民。當全部國民都分配到所有玩家手上，又或者所有卡牌用盡時，遊戲隨即結束。計分方法是正面狀態卡的數量減去負面狀態卡，最高分者勝出。

■「快樂之路」

策劃：李蕾、王樂欣、鄧可筠、劉海棠

玩家人數：2至4人

適合年齡：7歲或以上

零售價：$220

玩法：

以「泡泡星球」的4個小特務串連多個小遊戲，當中有玩問答的棋盤遊戲，亦有繪圖遊戲、詞語配對等。

[Happy PaMa 教得樂 第253期]

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