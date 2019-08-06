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Happy PaMa 教得樂 第253期

Happy Pa Ma

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港產桌遊：用遊戲滅貧實現平等 桌遊建築快樂社區

【明報專訊】書展過後，相信大家的書架又添了不少戰利品。但其實書展除了有林林總總的讀物之外，還有很多長知識的益智遊戲，都很適合一家大細在暑假開心玩、開心學。今期《Happy PaMa 教得樂》發掘多款滄海遺珠但卻超增值的桌上遊戲，全部緊扣學科主題，而且同屬本土設計，絕對值得大家補貨支持！

文︰沈雅詩

小模特兒︰卓楠、天朗、Caspar

老實說，要香港家長掏腰包買玩具遊戲，首要考慮的，往往並非價錢，而是是否「物有所學」。香港女青年商會早前與大細路出版社合作，推出一系列以聯合國擬定的17個可持續發展目標（SDGs）為題材的親子桌遊，由於緊扣近年通識科、常識科的大熱課題，從長知識的角度來看，投資價值可看高一線。

緊貼國際議題 培養公民意識

SDGs提及的消除貧窮、實現平等、應對氣候變化等等的議題，在香港女青年商會會長鍾雅倫（Ellen）眼中，絕非「離地」的事；相反，跟我們的生活息息相關，「就是小孩子，他們作為社會一員、地球一分子，都應該要知道世界在發生什麼事」。

為幫助小朋友更深入認識SDGs議題，並從小教導正確的價值觀，香港女青年商會在過去3年，均透過「SDG小專員計劃」策劃不同活動。繼早年舉行短片拍攝比賽、出版教材套之後，今年則獲中西區民政事務處撥款贊助，推出全港首套關於SDGs的桌遊和家長書，並選取了全世界共同關注的「扶貧及快樂指數」作為介入點。Ellen說：「我們發現，不同國家、地區的小朋友，他們對『快樂』的定義都不同，香港小孩又怎樣看呢？這些話題，有時家長未必容易跟他們傾，但透過獨特設計的桌遊，大家就有機會了解彼此的想法，而且在玩樂過程中，也可為家庭增添歡樂氣氛。」

邀本地學生設計

大細路出版社雖然擁有出版各類圖書、益智教具、特色教材的豐富經驗，但為支持有志在創作方面發展的青年人，今次特意邀請了香港知專設計學院（HKDI）的學生，以比賽形式一同參與遊戲設計，讓他們有展示才華的舞台。大細路出版社總編輯盧志妮（Eunice）表示：「一方面希望給HKDI的學生一個汲取經驗的機會，另一方面亦想讓社會人士知道，香港其實有一班很優秀的年輕設計師。」

設計比賽最終由「誠窺城規」勝出。別小覷這一盒小小的桌遊，它以製作社區快樂地圖為意念，包含了至少5個SDGs的概念，包括「無貧窮」（No Poverty）、「良好健康與福祉」（Good Health And Well-Being）、「優質教育」（Quality Education）、「產業、創新和基礎設施」（Industry, Innovation and Infrastructure）和「促進目標實現的伙伴關係」（Partnerships For The Goals）。

邊玩邊學 延續快樂

遊戲玩法很簡單，共有4部太空船（磁石吊板）、4塊社區地圖、42塊磁石建築物及一個沙漏。玩家先各選一部太空船及一塊社區地圖，然後以沙漏計時，並在限時之內，利用太空船吸起所需要的建築物，放在自己的社區地圖上。遊戲結束後，先閱覽所取得建築物的快樂分數及描述，再計算建築物的快樂分數總和，若初階玩法，看圖計分就可以；進階玩法，則會因應建築物的組合形式計算分數，最高可獲3倍分數，兩個玩法均以最高分者為勝出。

Eunice說，此桌遊優秀之處，在於好玩之餘兼具探討的元素，「它讓小朋友明白，快樂不單單是跟個人有關，原來跟其他人、社會也有關，甚至跟整個城市設計都有關。究竟醫院要建在交通便捷的位置，抑或在綠化環境之中，才可以令病人、長者『快樂』呢？大家都可以邊玩邊傾邊學」。

◆冠軍之作

「誠窺城規」

策劃：關咏妍、李佩珊、黃婉婷、趙妙琦

玩家人數：2至4人

適合年齡：6歲或以上

零售價：$250

[Happy PaMa 教得樂 第253期]

相關字詞﹕中史 中國歷史 可持續發展目標 聯合國 桌上遊戲 桌遊 學習競技場 教學有辦法 輕鬆升學 親子話題王

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