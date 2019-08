港產桌遊：用遊戲滅貧實現平等 桌遊建築快樂社區

文︰沈雅詩

老實說,要香港家長掏腰包買玩具遊戲,首要考慮的,往往並非價錢,而是是否「物有所學」。香港女青年商會早前與大細路出版社合作,推出一系列以聯合國擬定的17個可持續發展目標(SDGs)為題材的親子桌遊,由於緊扣近年通識科、常識科的大熱課題,從長知識的角度來看,投資價值可看高一線。

緊貼國際議題 培養公民意識

SDGs提及的消除貧窮、實現平等、應對氣候變化等等的議題,在香港女青年商會會長鍾雅倫(Ellen)眼中,絕非「離地」的事;相反,跟我們的生活息息相關,「就是小孩子,他們作為社會一員、地球一分子,都應該要知道世界在發生什麼事」。

為幫助小朋友更深入認識SDGs議題,並從小教導正確的價值觀,香港女青年商會在過去3年,均透過「SDG小專員計劃」策劃不同活動。繼早年舉行短片拍攝比賽、出版教材套之後,今年則獲中西區民政事務處撥款贊助,推出全港首套關於SDGs的桌遊和家長書,並選取了全世界共同關注的「扶貧及快樂指數」作為介入點。Ellen說:「我們發現,不同國家、地區的小朋友,他們對『快樂』的定義都不同,香港小孩又怎樣看呢?這些話題,有時家長未必容易跟他們傾,但透過獨特設計的桌遊,大家就有機會了解彼此的想法,而且在玩樂過程中,也可為家庭增添歡樂氣氛。」

邀本地學生設計

大細路出版社雖然擁有出版各類圖書、益智教具、特色教材的豐富經驗,但為支持有志在創作方面發展的青年人,今次特意邀請了香港知專設計學院(HKDI)的學生,以比賽形式一同參與遊戲設計,讓他們有展示才華的舞台。大細路出版社總編輯盧志妮(Eunice)表示:「一方面希望給HKDI的學生一個汲取經驗的機會,另一方面亦想讓社會人士知道,香港其實有一班很優秀的年輕設計師。」

設計比賽最終由「誠窺城規」勝出。別小覷這一盒小小的桌遊,它以製作社區快樂地圖為意念,包含了至少5個SDGs的概念,包括「無貧窮」(No Poverty)、「良好健康與福祉」(Good Health And Well-Being)、「優質教育」(Quality Education)、「產業、創新和基礎設施」(Industry, Innovation and Infrastructure)和「促進目標實現的伙伴關係」(Partnerships For The Goals)。

邊玩邊學 延續快樂

遊戲玩法很簡單,共有4部太空船(磁石吊板)、4塊社區地圖、42塊磁石建築物及一個沙漏。玩家先各選一部太空船及一塊社區地圖,然後以沙漏計時,並在限時之內,利用太空船吸起所需要的建築物,放在自己的社區地圖上。遊戲結束後,先閱覽所取得建築物的快樂分數及描述,再計算建築物的快樂分數總和,若初階玩法,看圖計分就可以;進階玩法,則會因應建築物的組合形式計算分數,最高可獲3倍分數,兩個玩法均以最高分者為勝出。

Eunice說,此桌遊優秀之處,在於好玩之餘兼具探討的元素,「它讓小朋友明白,快樂不單單是跟個人有關,原來跟其他人、社會也有關,甚至跟整個城市設計都有關。究竟醫院要建在交通便捷的位置,抑或在綠化環境之中,才可以令病人、長者『快樂』呢?大家都可以邊玩邊傾邊學」。

◆冠軍之作

「誠窺城規」

策劃:關咏妍、李佩珊、黃婉婷、趙妙琦

玩家人數:2至4人

適合年齡:6歲或以上

零售價:$250

