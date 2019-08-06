副刊

好生活

下一篇 上一篇

勤打掃「斷米路」 勿等到發霉

【明報專訊】廣東人有句俗語，等得太久會「等到發霉」。這句話原來並不恰當，因為只要環境合適，例如在潮濕高溫的夏季，不用等太久，霉菌便會大量繁殖。

家居霉菌，除了牆身是熱點，冷氣機出風口也是它們的溫牀，但很多人也懶得打理，任由霉菌滋長及擴散，情况隨時一發不可收拾。專家提醒，吸入霉菌孢子或接觸霉菌，會增加患呼吸道疾病的風險，或出現敏感症狀。

除霉要緊，防霉更重要，今期「好生活」教你如何預防及清除霉菌。

潮濕日子，家中不同物品也有可能發霉，水果、麵包，衣物、皮包、沙發、牆壁、木製家具統統不能倖免，灰色、綠色或黑色的霉菌，令人頭痛。要遠離霉菌並不容易，因為屬於真菌類的霉菌，普遍存在於生活環境之中，其孢子細小，每粒大小僅2至5微米，會隨風飄散於四周。除了家中的霉菌會製造孢子，室外的孢子亦會依附塵埃微粒，經門窗、通風系統走入家中；又或依附在人的衣物、鞋子，帶進室內。

從塵埃、皮屑、食物殘渣取養分

霉菌十分「粗生」，當相對濕度達60%至100%，溫度10℃至40℃（最有利是20℃至26℃）便容易滋長。另外，霉菌可從塵埃、植物纖維、食物殘渣、皮屑中，分解當中已死亡的有機物質來取得養分，之後便會大量繁殖。香港浸會大學生物系講師余英傑表示，「當孢子在某有利位置『着陸』，會滋生具分支的絲狀體『菌絲』（hyphae），纏結成一團的「菌絲體」（mycelium），就是我們看到的霉菌。」

他補充，「不論是食物、油漆、牆紙、木材、皮革、磁磚縫隙、廚櫃及衣物，都能夠滋生霉菌，而且它們或來自不同菌種，例如青黴菌或麴菌，常在食物、皮革、果皮和衣服上出現；毛黴菌及鏈格孢菌常見於浴室或漏水位置；黑黴菌則愛在潮濕房間滋生；而在布料或木材表面上的，常見有枝孢菌。科學家發現有300多種霉菌會使人致病，例如吃了含霉菌的食物，有可能中毒；皮膚接觸皮癬菌，可能導致皮膚病。此外，吸入空氣中的霉菌孢子或其代謝物，會引起呼吸道過敏等。」

上月初，環保署參考世衛最新的室內空氣質素指引，新增霉菌為辦公室及公眾場所室內空氣質素檢定計劃的參數（其他參數包括二氧化碳、一氧化碳、甲醛、空氣中細菌量等）。

濕度60%以下 霉菌難生存

余英傑強調「無水就唔會有霉菌」，假如家居的相對濕度能控制在60%以下，霉菌難以生存。現實中，家居環境或抽屜、廚櫃等位置，難以長期保持在較低的濕度，因此需要利用一些用品來清潔及防止霉菌滋生。

找牆身潮濕原因 對症下藥

食物發霉棄掉便可，但牆壁和天花發霉，需要花時間處理，但很多人忽略即時清除的重要，讓霉菌不斷蔓延，不僅影響外觀，更會危害健康。有時入屋後嗅到的「霉味」，是由於霉菌生長時釋放揮發性有機化合物（VOCs）所致。

牆身潮濕原因很多，了解問題所在，才能解決牆身發霉問題。余英傑表示，「例如牆壁結構破損，或施工過程不當致滲水；室內外的溫差，使室內的水蒸氣在牆上形成水滴；空氣不流通，令室內濕度高等。當牆壁潮濕，便容易黏附空氣中含營養成分的飄浮物，如皮屑、塵埃、毛髮等，為霉菌提供食物。由於霉菌生長及擴散快速，當發現牆身出現霉菌便應立即處理。」

○防霉油漆

防止牆身發霉，可以選用防霉油漆，如何挑選？

同一油漆品牌的不同系列，可能同樣具防霉功能，但防霉效果不同。裝修服務平台「裝修佬」聯合創辦人、裝修防伏課程導師鄧世民表示，「並非價錢愈貴防霉能力便愈高，若要針對解決牆身防霉問題，宜選擇具特強防霉功效，且經測試證實有一定防霉力的油漆。」市民可在油漆官方網頁的產品介紹中看到相關資料。

○牆身除霉/防霉噴霧

市面上有牆身專用的「防霉水」出售，具防霉或消滅霉菌功效。鄧世民說，「塗上防霉油後，再噴一層防霉水，能加強防霉功效」。

若霉菌是從牆身內部滋生出來，便需要從灰底着手。「香港的油漆師傅大部分使用菜膠及福粉作為灰料替牆身批灰，菜膠是有機物，如果牆身潮濕，便容易滋生霉菌，建議改用『膩子灰』。受霉菌影響的漆面，剷走或用砂紙磨走後，批一層膩子灰，乾透後噴上防霉水，然後才塗上防霉油漆。」

鄧世民提醒，「消滅牆身霉菌不宜用漂白水，因為會傷害漆膜，令油漆甩色，更會喪失那部分油漆的原有功效，例如防污、抗菌或分解甲醛等功效。」

○梳打粉或醋

余英傑表示，「醋也可以清理霉菌。」牆身或家具發霉，用乾布沾上未經稀釋的醋，在發霉位置擦拭。而梳打粉則可先用清水拌成糊狀塗於發霉位置，並用毛布擦拭。

木家具易吸濕發霉

蔗渣木或木製家具含纖維素，而且具吸濕特性，為霉菌提供有利生存條件。

○力架

鄧世民表示，「如果木製家具或木門，底及面層沒有做防霉保護層，可塗一層木器清漆（力架）防霉。油性力架含VOCs（揮發性有機化合物），建議選擇水性力架。」

○家具防霉水

除了塗力架，亦可選擇使用防霉水避免家具發霉。市面有售適用於木器家具、衣櫃、鞋櫃、冷氣出風口等位置的防霉水，聲稱不會損壞或令家具及纖維褪色。

○蠟油

至於皮革家具，余英傑建議用蠟油擦拭，減少灰塵附着，斷霉菌「米路」，避免霉菌滋生。

鞋子放吸濕劑 不宜用漂白水

○酒精

鞋子有人體皮屑和塵埃，在合適的溫度和濕度下，便容易發霉，尤其是一段時間沒穿著的鞋子，很常會出現白色霉菌。對付鞋子上的霉菌不宜用漂白水，用清水擦拭又未能殺死霉菌，可改用70%至75%酒精抹走霉菌及消毒，並在鞋櫃或鞋盒內放吸濕劑除濕。

文：李佩雯

編輯：梁小玲

電郵：feature@mingpao.com

上 / 下一篇新聞

港式咖喱是這樣煉成的
港式咖喱是這樣煉成的
穩陣選擇：快餐店咖喱隨年月「進化」
穩陣選擇：快餐店咖喱隨年月「進化」
梁惠敏盼帶給人歡樂 「媽媽聲」湊仔經變棟篤笑
梁惠敏盼帶給人歡樂 「媽媽聲」湊仔經變棟篤笑
後記：9月齊來爆笑
後記：9月齊來爆笑
南丫島洞穴 藏二戰日軍陰謀
南丫島洞穴 藏二戰日軍陰謀
知多啲：山頭探洞有風險 不宜內進
知多啲：山頭探洞有風險 不宜內進
知多啲：冷氣溫度勿太低 開窗通風
知多啲：冷氣溫度勿太低 開窗通風
知多啲：發霉蘋果有毒
知多啲：發霉蘋果有毒
港產桌遊：用遊戲滅貧實現平等 桌遊建築快樂社區
港產桌遊：用遊戲滅貧實現平等 桌遊建築快樂社區
同系推介
同系推介
「玩」轉5000年中國歷史
「玩」轉5000年中國歷史
本周Focus．採訪手記：8號風球 記者仍然緊守崗位
本周Focus．採訪手記：8號風球 記者仍然緊守崗位
活動推介：親子接觸野外定向 公園試玩體驗賽
活動推介：親子接觸野外定向 公園試玩體驗賽
活動推介：正面管教孩子方法 聽講座學做好爸爸
活動推介：正面管教孩子方法 聽講座學做好爸爸
重要日子提提你！
重要日子提提你！
索取Happy PaMa教得樂禮品
索取Happy PaMa教得樂禮品
好去處：戴上花花眼鏡 深入吉蒂夢幻世界
好去處：戴上花花眼鏡 深入吉蒂夢幻世界
Kitty伴享半島下午茶
Kitty伴享半島下午茶
自製卡通奶黃月迎中秋
自製卡通奶黃月迎中秋
上一課：暑假體驗新運動 棍網球攻防戰 一網打盡考協調
上一課：暑假體驗新運動 棍網球攻防戰 一網打盡考協調
親子本地遊：一家大細過開心假期 小黃鴨齊集酒店陪你玩
親子本地遊：一家大細過開心假期 小黃鴨齊集酒店陪你玩
熱辣消息：做賣旗義工助動物保育
熱辣消息：做賣旗義工助動物保育
家家有禮：和小突兔對戰VR羽毛球
家家有禮：和小突兔對戰VR羽毛球
與小飛俠跳芭蕾舞
與小飛俠跳芭蕾舞
化身熱帶雨林探險家
化身熱帶雨林探險家
爆旋陀螺擂台激戰
爆旋陀螺擂台激戰
睡衣小英雄住酒店
睡衣小英雄住酒店
流動淨化蛋 空氣啖啖清新
流動淨化蛋 空氣啖啖清新
家家有禮：加入正義聯盟 捍衛和平
家家有禮：加入正義聯盟 捍衛和平
投入PAW Patrol大冒險之旅
投入PAW Patrol大冒險之旅
童繪遊樂場：用線條快速繪畫 突顯個性
童繪遊樂場：用線條快速繪畫 突顯個性
問專家：七星茶清熱消滯 無助便秘
問專家：七星茶清熱消滯 無助便秘
升學攻略：幼稚園及小學篇
升學攻略：幼稚園及小學篇
五個小孩的校長：高溫暑假（中）
五個小孩的校長：高溫暑假（中）
家教明言：免於恐懼的自由
家教明言：免於恐懼的自由
多多指教：反彈力
多多指教：反彈力
家庭有教：體罰真的有好處？
家庭有教：體罰真的有好處？
媽媽維特：擋住仇恨的溫室
媽媽維特：擋住仇恨的溫室
民房四寶：沖繩人就是沖繩人
民房四寶：沖繩人就是沖繩人
遊子歸加：黑白善惡的教育
遊子歸加：黑白善惡的教育
辣媽CEO：高EQ的愛
辣媽CEO：高EQ的愛
論盡教育：我「撐」陳白沙紀念中學
論盡教育：我「撐」陳白沙紀念中學