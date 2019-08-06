穩陣選擇：快餐店咖喱隨年月「進化」

加洋葱蘋果熬煮 中和香料不刺鼻

華哥表示剛煮好的咖喱香味未到最好，咖喱放得愈久才愈入味。因此，他們的咖喱汁先於中央廚房製作，每天煮出10至12缸重1200磅的咖喱醬，包裝後放入-18℃的冷藏庫內冷藏3天，再運送至各區分店。

常見快餐店供應的咖喱裏的馬鈴薯都是偏大件及硬身，華哥就解開謎底：「快餐店的食材需要方便運送及妥善保存，大件會比切粒方便。而且馬鈴薯要用咖喱水浸至入味，因此切得大件就不怕浸爛。」

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