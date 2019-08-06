副刊

飲食

下一篇 上一篇

穩陣選擇：快餐店咖喱隨年月「進化」

【明報專訊】問過不少上班族，若在港式快餐店午膳時，想不到吃什麼？咖喱通常是最「穩陣」的選擇，皆因味道不會差到哪裏去。開業於1968年的本地快餐集團大家樂，50年來一直有供應咖喱，但咖喱汁的味道卻隨年月而改變。大家樂快餐行政總廚丘清華（華哥）娓娓道來：「第一代的咖喱是英式風味，味道近似英國殖民地的印度風味，但英國人的咖喱有加入洋葱及番茄，取印度咖喱的香而非濃郁的辣味。」雖然當時都是使用印度咖喱的基本香料如豆蔻、黃薑及咖喱葉，但大家樂卻刻意少放丁香，減低入口的麻痺感。1980至1990年代，則引入椰汁味重的海南咖喱。後來亦不斷調和新口味，輪流供應海南咖喱或印度咖喱。不管咖喱風味如何改變，配方中仍有一個港式精髓沿用至今，就是在咖喱內加入大量洋葱及蘋果熬煮，以中和各款濃郁香料，令整體口味不刺鼻，且質感更濃稠。

加洋葱蘋果熬煮 中和香料不刺鼻

華哥表示剛煮好的咖喱香味未到最好，咖喱放得愈久才愈入味。因此，他們的咖喱汁先於中央廚房製作，每天煮出10至12缸重1200磅的咖喱醬，包裝後放入-18℃的冷藏庫內冷藏3天，再運送至各區分店。

常見快餐店供應的咖喱裏的馬鈴薯都是偏大件及硬身，華哥就解開謎底：「快餐店的食材需要方便運送及妥善保存，大件會比切粒方便。而且馬鈴薯要用咖喱水浸至入味，因此切得大件就不怕浸爛。」

■Info

◆大家樂

網址：www.cafedecoralfastfood.com

上 / 下一篇新聞

港式咖喱是這樣煉成的
港式咖喱是這樣煉成的
梁惠敏盼帶給人歡樂 「媽媽聲」湊仔經變棟篤笑
梁惠敏盼帶給人歡樂 「媽媽聲」湊仔經變棟篤笑
後記：9月齊來爆笑
後記：9月齊來爆笑
南丫島洞穴 藏二戰日軍陰謀
南丫島洞穴 藏二戰日軍陰謀
知多啲：山頭探洞有風險 不宜內進
知多啲：山頭探洞有風險 不宜內進
勤打掃「斷米路」 勿等到發霉
勤打掃「斷米路」 勿等到發霉
知多啲：冷氣溫度勿太低 開窗通風
知多啲：冷氣溫度勿太低 開窗通風
知多啲：發霉蘋果有毒
知多啲：發霉蘋果有毒
港產桌遊：用遊戲滅貧實現平等 桌遊建築快樂社區
港產桌遊：用遊戲滅貧實現平等 桌遊建築快樂社區
同系推介
同系推介
「玩」轉5000年中國歷史
「玩」轉5000年中國歷史
本周Focus．採訪手記：8號風球 記者仍然緊守崗位
本周Focus．採訪手記：8號風球 記者仍然緊守崗位
活動推介：親子接觸野外定向 公園試玩體驗賽
活動推介：親子接觸野外定向 公園試玩體驗賽
活動推介：正面管教孩子方法 聽講座學做好爸爸
活動推介：正面管教孩子方法 聽講座學做好爸爸
重要日子提提你！
重要日子提提你！
索取Happy PaMa教得樂禮品
索取Happy PaMa教得樂禮品
好去處：戴上花花眼鏡 深入吉蒂夢幻世界
好去處：戴上花花眼鏡 深入吉蒂夢幻世界
Kitty伴享半島下午茶
Kitty伴享半島下午茶
自製卡通奶黃月迎中秋
自製卡通奶黃月迎中秋
上一課：暑假體驗新運動 棍網球攻防戰 一網打盡考協調
上一課：暑假體驗新運動 棍網球攻防戰 一網打盡考協調
親子本地遊：一家大細過開心假期 小黃鴨齊集酒店陪你玩
親子本地遊：一家大細過開心假期 小黃鴨齊集酒店陪你玩
熱辣消息：做賣旗義工助動物保育
熱辣消息：做賣旗義工助動物保育
家家有禮：和小突兔對戰VR羽毛球
家家有禮：和小突兔對戰VR羽毛球
與小飛俠跳芭蕾舞
與小飛俠跳芭蕾舞
化身熱帶雨林探險家
化身熱帶雨林探險家
爆旋陀螺擂台激戰
爆旋陀螺擂台激戰
睡衣小英雄住酒店
睡衣小英雄住酒店
流動淨化蛋 空氣啖啖清新
流動淨化蛋 空氣啖啖清新
家家有禮：加入正義聯盟 捍衛和平
家家有禮：加入正義聯盟 捍衛和平
投入PAW Patrol大冒險之旅
投入PAW Patrol大冒險之旅
童繪遊樂場：用線條快速繪畫 突顯個性
童繪遊樂場：用線條快速繪畫 突顯個性
問專家：七星茶清熱消滯 無助便秘
問專家：七星茶清熱消滯 無助便秘
升學攻略：幼稚園及小學篇
升學攻略：幼稚園及小學篇
五個小孩的校長：高溫暑假（中）
五個小孩的校長：高溫暑假（中）
家教明言：免於恐懼的自由
家教明言：免於恐懼的自由
多多指教：反彈力
多多指教：反彈力
家庭有教：體罰真的有好處？
家庭有教：體罰真的有好處？
媽媽維特：擋住仇恨的溫室
媽媽維特：擋住仇恨的溫室
民房四寶：沖繩人就是沖繩人
民房四寶：沖繩人就是沖繩人
遊子歸加：黑白善惡的教育
遊子歸加：黑白善惡的教育
辣媽CEO：高EQ的愛
辣媽CEO：高EQ的愛
論盡教育：我「撐」陳白沙紀念中學
論盡教育：我「撐」陳白沙紀念中學