肺腑之言：進食「吞錯格」 吸入性肺炎可大可小

高危：神志不清 長期臥牀 吞嚥不良

由於異物嗆入或吸入到肺部（俗稱「吞錯格」）而引起的吸入性肺炎，在人類（尤其是長者）其實十分常見。高危一族包括那些神志不清、長期臥牀和吞嚥不良的人士，例如中風、癲癎症、酗酒、濫藥和喉部疾病的患者；如果再加上嘔吐，風險和嚴重程度還會加劇。一般的病徵包括咳嗽、濃痰、發燒和呼吸急促等，嚴重的可以迅速致命。在上述的身體狀况下，由於平常用於預防「吞錯格」的吞嚥反射防禦能力降低，異物（例如食物或嘔吐物）便可以直闖氣管，進入肺部，阻礙正常呼吸過程。

吸入含胃液嘔吐物 可致呼吸衰竭

此外，由於吸入肺部的異物很多時都帶有細菌（例如口腔裏的「厭氧菌」），因此異物吸入肺部後可以引致細菌性肺炎（bacterial pneumonia）；如果病者吸入了含有自己胃液分泌的嘔吐物，那些高度酸性的物質更可能引致化學性肺炎（chemical pneumonitis），令到肺部組織受到嚴重的傷害，可引致呼吸衰竭甚至死亡。儘管可以利用儀器抽走異物、給予抗生素治療、使用氧氣和其他輔助呼吸機器等方法去治療此類病者，但如果兩邊肺部受到廣泛的影響而導致嚴重缺氧，再加上很多患者本身已經年紀老邁和身體虛弱，同時患有其他長期病患的話，治癒的機率便會大為減低。

儘管放置餵食管可以幫助一些有吞嚥困難和進食欠佳的病人維持營養和水分的吸收，然而有別於很多人所想，使用餵食管其實在醫學文獻裏並未證實可以減低吸入性肺炎的發生。餵食方法不正確、胃液倒流甚至餵食管移位，一樣可以令胃液和食物進入呼吸道引致肺炎。

雖然貓貓「大頭」那一次僥倖逃過一劫，但由於始終不肯進食，身體狀况每况愈下，我們終於讓牠在上月安詳地離開了！

文：陳偉文（香港胸肺基金會主席、呼吸系統科專科醫生）