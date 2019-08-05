親子情緒勒索 用關愛傷害你

何謂情緒勒索？這是美國一名心理治療師蘇珊‧佛沃（Susan Forward）在1997年提出的概念，指出當和最關心、血緣最濃、交往最頻繁的人相處時，我們對他們或他們對我們造成的情緒負擔和殺傷力，往往都是最大。

無論在親子關係或夫妻關係中，情緒勒索最經常的表達形式是：

「我都是為你好，所以你要……」

「我那麼愛你、為你，你不可以令我傷心失望」

動之以情 威脅子女服從自己期望

情緒勒索是指在親密關係中，有人利用一些方法，例如自己的傷心失望、對對方的決定冷嘲熱諷，甚或為對方行為貼上自私、無知、不成熟、頭腦簡單、不求上進、不懂得體諒別人、病態、有問題等標籤，以威脅對方服從自己的期望。

情緒勒索是一種為滿足自己需要的操控行為，目的通常不是為了金錢，而是要獲得關注，從別人的服從中肯定自我價值、對生命的控制感。在實際的家庭輔導工作中，情緒勒索卻常常是基於「動之以情」的想法，動機可以是真心的關愛，只是當愛和關心成為要求對方依從自己的想法和標準，成為一種理所當然的關係規條，如「因我為你好，所以你要依我的方法去行事為人」，就變成情緒勒索。

其實，在親密關係之中，向對方提出自己的期望和想法實屬正常不過。若因彼此想法和期望不一致而感到失望，並不是情感勒索；造成情緒勒索最關鍵元素，就是用種種方法要求及使令對方為自己的情感或人生寄望負責。例如我曾聽過父母這樣告訴孩子：「如果你想我開心，便要讀好書」、「因你不肯克服讀書的困難，使我一生的希望都幻滅了」、「若你不聽我的意見，你就是不尊重我這個父親」。不少父母都覺得孩子應該懂事，應該能「體諒親心」，期望孩子因着父母所表達的痛苦和失望而努力，這樣做就是對孩子情緒勒索。

非父母專利 孩子也「勒索」

當然，情緒勒索並非父母的專利，孩子也會「勒索」父母。例如有孩子向父母說：「因為你把我生下來，使我生活這麼辛苦，有這麼大壓力，因此你要為我的生活負責、承受我的情緒」、「如果你不買XXX給我，我給人看不起，都是因為你，你不配做人父母」、「你常說愛我，最着緊我，現在我叫你幫我做這都不可以，你根本不是真的愛我，你怎算是愛子女的父母」、「如果你不應承我，我會好傷心，終生遺憾」。孩子也同樣會對父母作出情緒勒索，迫使父母滿足自己的願望。

文：劉玉琼（香港中文大學社會工作學系專業顧問）

編輯：梁小玲

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