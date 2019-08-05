腳跟刺痛 足底筋膜炎作惡 長站勞動族高危

這是足底筋膜炎（plantar fasciitis）常見徵狀，是成年人腳跟痛症的主因之一，多見於需要長期站立、行走及勞動多的職業族群，如：侍應、銷售人員、教師、護理人員等。

足底筋膜是一層覆蓋腳板的堅韌纖維狀薄膜，主要連接足後方跟骨及前方蹠骨，其功能是承托足部內側的足弓。足弓是用作承托步行時身體的重量，由肌腱、肌肉及骨互相協調，來作避震及平衡身體之用，也能在運動時吸收來自地面的反作用力。如足底筋膜因長期過分伸張而引致勞損，或重複受傷而引起炎症，就有可能感到腳底疼痛，影響日常生活如步行、工作或運動。

著錯鞋 運動過度 加劇勞損

扁平足、高弓足（又稱「空凹足」）、足跟肌腱過短，或穿著不適當的鞋，如：過高的高跟鞋、夾腳拖鞋、鞋身太窄、鞋低太硬等，可能改變正常步態生物力學，加劇足底筋膜之張力，產生足底刺痛。另外，退化、運動過度亦會導致足底筋膜有不正常拉力，使其相連之肌肉、肌腱與韌帶不堪負荷，足底筋膜就承受更大衝擊力，甚至使足底筋膜纖維化，血液不易進入，漸漸出現「足底筋膜炎」徵狀。

痛點為何多在腳跟？原因是人體約60%的身體重量落在腳跟，這也是足底筋膜最容易受損的地方。臨牀徵狀包括：

‧足跟周圍（尤其是內側）腫脹及壓痛

‧腳掌或大腳趾向上扳時，足跟疼痛

‧早上起牀或久坐後起步踩地時，足跟瞬

間刺痛、疼痛或觸電感覺，但痛楚會逐

漸紓緩

‧日間久站或行走一段長時間後，痛楚再

度浮現或增強

‧通常是一側足跟先出現徵狀，不久後兩

側都會有徵狀

治療足底筋膜炎，首先經醫生診斷，如有需要，會處方口服止痛藥，如非類固醇消炎止痛藥（NSAIDs），病情嚴重可能要接受局部類固醇注射，減輕臨牀徵狀。在患病初期及炎症活躍時宜多作休息，並適當地減少長時間站立或步行，因應足跟疼痛程度而酌量減少活動量，減輕足部承受的壓力。應選擇舒適、軟硬適中及吸震能力較佳的鞋子。調整鞋帶的鬆緊度，保持鞋子緊貼足部，維持良好的腳部功能結構，同時避免穿著高跟鞋。適當的鞋墊（insole）或足跟墊（heel pad）能改善足弓承托及足部各關節的力學結構，有效紓緩病情。

減足部負擔助預防

物理治療師會根據檢查所得之病徵，推斷病因，並選取適當的治療。一般而言，冷／熱療法、超聲波治療、運動繃帶貼紮治療、脈衝電磁波治療及衝擊波治療（shockwave therapy）等，均能有效改善足底筋膜炎的徵狀；最重要的是透過物理治療師的指導，配合適當運動，減低日後重複勞損或創傷的風險。

要預防及紓緩足底筋膜炎，關鍵在於減少足部負擔及紓緩足底筋膜，具體方法有以下幾種：

‧選擇合適的鞋子與鞋墊，須完整包覆足部；

先天性結構異常者，可向醫生諮詢後穿著

矯正鞋

‧減少長時間站立或行走，如馬拉松、登山

‧減少對足部高衝擊的運動，如排球、籃球；

運動前應妥善熱身

‧控制體重，避免提重物

文：冼有榮（香港物理治療學會會員、註冊物理治療師）

編輯：廖偉龍

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