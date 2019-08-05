知多啲：淋巴結持續腫大 「癌」機四伏

家庭醫生鄭志文說，不時有病人求診說自己有粒「痰火核」，懷疑是淋巴結腫大。頸部淋巴結腫脹、發炎原因很多，最常見是附近位置出現感染，例如：口瘡、牙肉腫脹或上呼吸道感染；但醫生會同時檢查其他位置如腋下、大腿內側的淋巴結，如同時發現腫脹，就要考慮整體問題，如德國麻疹，甚至原發或轉移的癌病。

淋巴結對抗入侵病菌

明德國際醫院耳鼻喉科專科醫生馮泰恒說，頸部淋巴結分佈在頸部的淺層及深層，是人體重要免疫系統之一，負責抵禦外來病菌入侵。若頭頸區域受細菌感染或有癌細胞時，淋巴細胞便會進入作戰狀態，令到頸部淋巴結腫大，如常見的扁桃腺發炎或上呼吸道感染等；一般患者的淋巴結出現紅腫、疼痛甚至有發燒徵狀，當炎症消退，淋巴結便會縮小。

但當淋巴結一直腫脹甚至變大，就要懷疑是否原發性淋巴癌或頭頸轉移的癌症，如：鼻咽癌、扁桃腺癌、口咽癌、甲狀腺癌，或肺癌轉移等。

針對非發炎引起的淋巴結腫大，醫生會用內窺鏡在頭頸部位如鼻咽、喉嚨、舌底或聲帶等仔細檢查找出源頭，才可以對症下藥；若懷疑是淋巴結的問題，就會用超聲波掃描查看形狀及硬度，並抽血檢查白血球及血小板。如淋巴結不斷腫大，檢查中又未能找出原因，或會考慮做手術把淋巴結切除，查找問題根源。