頸腫成因多 睇位抓黑手

頸腫，是「大頸泡」嗎？要補充碘質嗎？

頸部異常，其實可能是淋巴、甲狀腺或腮腺受感染而引起腫脹，當腫脹持續1至2星期沒有消退，甚至變大變硬，就未必是熱氣或缺碘，要盡快求醫。

■問醫生

◆馮：馮泰恒（明德國際醫院耳鼻喉科專科醫生）

◆鄭：鄭志文（家庭醫生）

■發炎約2星期可消腫？

問：頸腫，是「大頸泡」嗎？

鄭：頸部有很多重要器官組織，其中甲狀腺、淋巴腺及腮腺的疾病，都可能引起頸腫。甲狀腺位於頸部前方、氣管兩旁；頸部的淋巴腺主要位於下巴、鎖骨位及頸後端；而腮腺即俗稱口水腺，位於耳仔前面的腮位及下巴骨的三角位置。

它們腫脹成因眾多，較常見的是細菌或病毒引起的發炎，或出現良性腫瘤如甲狀腺結節、淋巴結節，亦可能是惡性腫瘤。如果是單純發炎，頸腫約1至2星期便會消退，但若腫脹持續一段時間，甚至摸到有硬塊，建議盡快求醫找出病因。

■大頸泡多涉甲狀腺？

問：「大頸泡」是什麼？

鄭：經常有病人懷疑自己有「大頸泡」而求診，大頸泡泛指頸腫，有很多原因導致頸腫，大多數是指由甲狀腺疾病引起頸部肥大。透過超聲波檢查甲狀腺腫脹，究竟是整體腫脹還是局部腫脹，最擔心是甲狀腺癌。

甲狀腺是人體重要內分泌腺，主要作用是分泌甲狀腺素來促進新陳代謝。如果甲狀腺功能失調以致甲狀腺素分泌過多或過少，即甲狀腺機能亢進（甲亢）或甲狀腺機能減少（甲減），或甲狀腺癌症，均可能出現「大頸泡」，所以必須透過臨牀、抽血、掃描等檢查，找出原因。

■結節多良性 女士高危？

問：甲狀腺出現腫塊，是不是癌症？

馮：甲狀腺出現腫塊，統稱為甲狀腺結節（thyroid nodule），是很常見的甲狀腺疾病，每10人中有4人有甲狀腺結節，而女性更為高危一族。由於發病初期並無明顯徵狀，觸摸不到，也沒有痛楚，患者通常在做例行身體檢查時才發現。患者的甲狀腺內出現單粒結節或多粒結節，大部分結節均屬良性，良性結節甚少病變成惡性腫瘤，不過患者也不能輕視，因為良性結節一旦變大壓迫氣管或食道，有可能引致呼吸及吞咽困難或聲沙甚至窒息等，此時便需要手術切除。曾經有一名年約50歲女病人患有良性甲狀腺結節，原本細小結節慢慢變大，病人一直拒絕手術，直至結節大至12厘米、重200克，巨大結節壓迫了氣管，令氣管歪向一邊，最後必須做手術把整個甲狀腺切除（見圖1）。

■抽針檢查非百分百準確？

問：如何判斷甲狀腺腫塊是良性或惡性？

馮：透過超聲波掃描檢查可初步判斷，根據臨牀經驗，如果結節大小超過1厘米，邊緣不規則或不清楚，有一成機率是惡性腫瘤；如果結節中出現鈣化點，患惡性腫瘤的機率更高。然而醫生不能單看結節的大小形狀來定斷，初步檢查如有疑點，建議進一步做刺針抽取細胞來分辨它屬良性、惡性腫瘤或其他成因。抽針檢查創傷低，類似打針；醫生先以超聲波輔助定位，將一根針準確地刺進結節內，抽出小量細胞作病理化驗。

不過抽針檢查並非百分百準確，因為有時抽出來的細胞在化驗過程中會轉移或流失，令結果模棱兩可，此時會因應情况建議病人接受半邊甲狀腺切除手術，直接把甲狀腺組織拿出來化驗，結果最精準。如患者在檢查中確診是惡性腫瘤，才建議進一步檢查如正電子掃描（Positron Emission Tomography，簡稱PET Scan），了解癌細胞有否擴散至身體其他部位及確認癌病期數等。

■甲狀腺癌生長速度慢？

問：如何醫治甲狀腺結節？

馮：如結節屬良性，只要定期覆診監察便可；若良性腫塊愈來愈大，影響外觀，或壓迫氣管出現呼吸或吞咽困難等徵狀，就會建議患者切除甲狀腺。

假如診斷為惡性腫瘤也不用害怕，甲狀腺癌細胞生長速度較慢，相比其他癌症，其存活率非常高。主要治療方法是通過手術把整個甲狀腺切除。傳統甲狀腺手術是在頸部開刀切除，會留有明顯疤痕，近年多改用微創方式，其中包括用達芬奇機械臂手術系統來切除甲狀腺。此手術可以選擇從耳背開微小的切口，手術後傷口在髮線處隱藏起來，疤痕不明顯。不過甲狀腺手術始終是中至大型手術，具一定風險，由於甲狀腺周圍有很多器官及神經線包括氣管、食道、聲帶神經等，手術中亦有2％弄傷組織神經而引致永久聲沙或吞咽困難等後遺症。

手術後，會建議患者服用放射碘，殲滅手術未能清除的癌細胞，減少癌症復發風險。患者亦要長期服用甲狀腺素補充劑。如手術並未能把癌細胞全部切除，或癌細胞已擴散至大範圍的淋巴，便需要用體外電療、化療或標靶藥物等來治療。

文：吳敏霞

插圖：杜思頴

編輯：林曉慧

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