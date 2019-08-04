星期日文學‧聞人悅閱：小說——作家的創世紀

聞人悅閱憶述自己很早以前，就立志要當一個作家。「寫作是我童年的夢想，我還記得在幼兒園裏，老師問，你長大後要做什麼？我想都沒想就說，我要寫故事！」儘管大學念的是電機工程，但當年那把自信響亮的聲音，在往後的歲月裏一直遠遠傳來，變成她的永恆念想：「我覺得那聲音挺壯觀的，聽上去就感到幸福。」

聽時代的聲音

畢業以後，聞人悅閱走到紐約大學攻讀金融碩士，又在華爾街工作了好幾年，看似離當作家的夢愈來愈遠，但「念念不忘，必有迴響」，她從沒放棄寫故事的念頭。後來發生了「九一一事件」，當時她的公司離世貿中心很近，目睹生靈塗炭，一時感觸，寫下小說《太平盛世》，故事講述曾經的伙伴因為「九一一事件」而偶遇，穿過時空，重拾少年之間純粹而懵懂的情誼。

「親歷二○○一年九月十一日的沉重的悲傷，看見文明的脆弱，是一種打擊；看見災難之後，人們想要重建太平，擁抱盛世的渴望，是一種醒悟。有時候，在我們毫無預備的時候，歷史會重複自己的悲傷，那就是這漫長歲月中的一次次人為的災難。但是，有一點，是我們沒法不做的，那就是穿過廢墟走下去，即使裝出堅強的樣子；過去恐怕不是完全忘得了的吧，但是走下去是必須的。」

其後，聞人悅閱出版同名小說集《太平盛世》，收錄七部中短篇小說，她稱之為「一個系列的成長筆記」，她說：「我久有寫一些類似成長的故事的願望，藉以送給我成長過程中一起走過某一段路的朋友們，希望他們從這裏那裏看到一點點成長的蛛絲馬迹時，便會心笑一笑。」小說獲台灣第十六屆聯合文學小說新人首獎，聞人悅閱覺得自己很幸運，「拿了首獎，彷彿打開了人生另一道大門，接着出了好幾本書，寫作慢慢變成了一個生活必需的事情，像責任一樣」。往後她連續寫了《小寂寞》、《小惆悵》、《小中尉》等作品，讓人禁不住猜想，作家似乎對「小」的概念情有獨鍾，「對我來說，『小』是一種心情，有舉重若輕、很親近的感覺，像一個小小的擁抱。實際上，我之前的寫作比較關注個體的生命，我覺得即便身處的時代沒有特別事情發生，個人的情感、內心也會有它的波濤洶湧，都值得我去細心觀察」。

兩種視角書寫《琥珀》

在最新出版的《琥珀》一書中，聞人悅閱首次挑戰大河小說，以諜報為題材，既寫亂世中寸步難行的愛情坎坷，也糅合了第二次世界大戰、國共內戰、美蘇冷戰與二十一世紀初詭譎的商業雲湧，歷史跨度近百年，用主人公險象叢生的諜報生涯，串聯起歷史碎片。作者自言，在歷史面前，我們永遠是個好奇的孩子，「我願意去傾聽時代的聲音，從自己的時代，一直推到以前的時代，因為想知道到底發生過什麼事，才會變成現在的樣子」。

最早有《琥珀》這個命題，是在大學時代。「我在紐約念書，紐約是一個充滿傳奇的地方，有一次，我在大都會博物館的修道院參觀，那一天風很大，天氣陰沉沉的，有一些小販在叫賣：『琥珀要不要？』忽然之間，『琥珀』的意象就跳出來了。我想寫一個在紐約的中國人的傳奇故事，那時就有了莫小嫻這個名字，而且構想了一群在她身邊可以延續傳奇的年輕人。」當時她總覺得自己的人生歷練不足，一旦寫得不透徹就會辜負了這些人。

醞釀二十年，她親自走訪哈密、唐努烏梁海、新疆、台灣等地，經過大量資料蒐集，擴闊視野、擁有自己的世界觀，順利找到歷史的切入點，便展開了歷時三年的寫作。

《琥珀》的開首講述二○○八年，杜老太杜亓（即莫小嫻）在紐約過世，杜琥珀作為杜家唯一的孫女，繼承了老太太留下的龐大商業帝國和複雜人脈，而流傳在杜家的那個關於琥珀屋的離奇傳說，亦令塵封往事慢慢浮出水面。書中運用了兩種視角書寫，作者解釋：「前兩章聚焦在這一代的年輕人身上，他們的命運受到上一代的影響，於是想回頭看歷史，尋找真相的過程以現代回溯視角體現；當主角在第三章正式出場後，歷史鏡頭便被推移到一九二七年的蒙古，從這時開始，使用的是一種全知的視角，以此還原過去的真相。到最後所有線索歸攏，讀者便會發現後人查找到的歷史與真正的歷史是有差距的。」這正好回應了《琥珀》的主題，一如首語提到：「琥珀塵封了歷史的瞬間，在漫長而善忘的流年之後，折射出當年曾經驚心動魄的光芒，然而這也不是歷史的全貌，那確確實實發生過的，其實早已湮滅了，而歷史的可能性本來就是誰也想不到的。」

一個如橋樑般的人

小說中，主人公莫小嫻是一個情報人員，一九一四年出生於外蒙古，具有極佳的語言天賦，最初被蘇聯諜報系統納入，游走在各方傳遞機密文件，後來輾轉走到不同城市，如維也納、上海、香港、紐約等，她的逃亡路線串起了世界歷史，重現變故現場及政權交替。作者這樣描述她的性格：「莫小嫻擁有特殊的才能，就是能夠很快學會一種語言，也容易讓人對她產生好感，而且最妙的地方是，不同陣營的人都會認為她是自己一手締造出來的藝術品，因為她是一個聰慧的少女，任何高手遇到她，都紛紛把知識、思想傳授給她。」

她又以「橋樑」來比喻主角：「雖然她是一個虛構人物，但絕對有機會在歷史中真實存在過，她是讓我們看清楚過去的那座橋樑。這本書寫了很多真實的歷史事件，莫小嫻的奇異生涯，總是峰迴路轉，為了生存，她游走在不同的陣營之間，在四大情報組織之間展開危險的遊戲。但她沒有改變歷史的能力，所以即使我們把這座橋樑拿走，歷史還是會照那樣流，只不過加上去才會造就更精彩的故事。」

文化人梁文道與作者對談時曾提到，一般人對間諜都是反感的，因為他們的工作必然牽涉到「欺騙」和「背叛」——欺騙你身邊最親的人，背叛本來信任你的人，莫小嫻是一個多重間諜，理應飽受千夫所指，但在小說裏，普遍讀者卻不覺得她是一個糟糕的人。對此，聞人悅閱回應說：「莫小嫻在與母親臨別前，母親交代她要『順勢而為』，做一些合乎人之常情的事，可能是她因為有牢牢地記住了這一句，所以之後沒有變成壞人。」她又補充：「經歷了那麼多歷史大事，莫小嫻都沒有死，其實這也反映了每個人心中的善念。看到時代的崩壞，人人都希望有一個如橋樑般的人，順利地帶大家到平安的地方，令問題得以解決。」

夏日最後一朵玫瑰

寫一部長篇小說是一場馬拉松，聞人悅閱坦言自己花了很多時間在港大圖書館做資料調查，透過翻閱大量史料來還原一個地方，對她來說，創作的樂趣是可以常常在看一本書時，發掘到新的東西，引領她去看其他書。被問到如何串連不同的時代和空間，聞人悅閱笑說：「寫長篇小說就像創世一樣，由作者去建構一個世界，它的美妙、迷人之處在於可以容納很多東西，像我的小孩曾要求我讓主角養一隻貓，被我拒絕了，但我還是偷偷地把貓塞進書的角落，就當作是作者的一個小秘密吧！」

貓的蹤影就留待讀者來尋覓，在另一篇章節中，聞人悅閱也特意加插了一首歌曲，埋下伏筆：年少時，莫小嫻曾踏足蘭州永登，那裏是中國的「玫瑰之鄉」，有人向她介紹了一首愛爾蘭的民歌，名為《夏日最後一朵玫瑰》，作者交代這首歌的意義：「歌詞說：『夏日最後的玫瑰，入秋猶自紅，所有可愛的伴侶無復舊時容……』所有人都離開了，只剩下她一個人，她就是夏日最後一朵玫瑰。當時莫小嫻不知道那首歌唱的是什麼，後來才發現原來它預言了自己一生的寫照。」

在這部逾八十萬字的劃時代巨著中，作者採用的是一種「蜂巢式」的結構書寫，她形容：「故事不是單線發展的，而是像蜂巢一樣，要一個巢一個巢去填滿。」打開書的第一頁，即可看到一張錯綜複雜的人物關係表，全書出場人物近七十人，場景也多達四十多個，「剛開始寫時，野心相當大，覺得手裏握着許多的線，文道當時還提醒我，小心不要到最後那些線拉不起來，就會全都散掉了。幸好，很神奇的是，寫到最後像毛線球一樣，拎起來就發現它們已經很好的融合在一起了」。

與書中的人物角色相處了三年，聞人悅閱不免對他們投放了很深的感情，好友梁文道曾笑她：「我不時看到她在網上發一些照片，或分享歌曲，會寫類似的話：『如果莫小嫻在這裏，不知道她會想什麼？』就好像書寫完了，這些角色還活下去。」她認真地回應：「寫的當下，我會覺得故事中的人物都是屬於我自己的，但寫完了以後，我把他們交給了讀者，我就不再擁有他們了。有人會喜歡他們，或者是恨他們，但我仍然希望他們可以得到一些你我的同情。」

最後，她分享了自己對寫作的看法：「我覺得寫作的先決條件是要先感動自己，至於能不能感動別人，就是另外一回事了。」她以最近到訪南京為例：「上星期我去南京做活動，早上跑步聽音樂時，我聽着李志的《熱河》，歌詞是這樣的：『沒有人在熱河路談戀愛／總有人在天亮時傷感／如果年輕時你沒來過熱河路／那你現在的生活是不是很幸福』，雖然我沒有在熱河路生活過，但我聽了之後很感動，覺得之後或許可以寫一下這個題材。」

info：聞人悅閱

生於一九七五年，少年時代成長於中國杭州，中學移居美國，後為柯柏聯盟學院電機工程學學士、紐約大學商學院金融碩士。從小喜歡閱讀和創作，曾於美國華爾街任職投資銀行，後移居香港從事寫作。其小說《太平盛世》於二○○二年榮獲台灣聯合文學小說新人獎中篇小說首獎。長篇小說《掘金記》和《琥珀》曾分別獲選《亞洲週刊》年度全球十大華文小說。著有小說集《太平盛世》、《黃小艾》、《掘金紀》、《小寂寞》、《琥珀》；童話《小中尉》、《小仙》；散文集《紐約本色》、《小惆悵》。

文 \\ 柯美君

圖 \\ 作者提供

編輯 \\ 關曉陽

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