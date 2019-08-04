家常便飯：快煮快吃 「黯然銷魂」油雞髀飯

碟頭飯是茶餐廳的特色，午飯時間，上班族或藍領們甫坐下，下了單，不出五分鐘，侍應便會快手飛來一碟飯：冬瓜火腩、椒鹽豬排、咖喱牛腩等，大大碟，白飯總是比餸菜多，再配以凍檸菜或奶茶，加一碗餐湯，保證男士們夠飽，女士則往往吃不完。有些碟頭飯是中西合璧的，如白汁魚柳、番茄焗豬排、黑椒牛柳飯等，賣點是濃稠醬汁，就算餸不夠，也可伴着飯送進肚去。各式燒味飯，更是碟頭飯中最快上桌的，雙拼、三寶或四寶，肥叉燒配油雞，搭數條菜心，連煮都不用煮，只需燒味叔叔斬料已可上桌。

碟頭飯從何而來？

或者這可以解釋，碟頭飯的源頭，並非茶餐廳或快餐店，而是上世紀中環街頭的燒味檔。其時該地區多苦力，勞動工作消耗大量體力，苦力們必然要吃大碗飯。當時街頭排檔流行盅頭飯，燒味檔借鏡，把燒味鋪在飯面，便成了碟頭飯，當中最有名的相信是鏞記了，所賣的燒鵝至今仍是名物。鏞記價格高昂，甚少光顧，我平日饞燒味飯時，會選擇去蛇王二。尤其每到秋冬，必會前往喝西洋菜湯，配以叉燒油雞飯，加上烤得焦脆的膶腸，是每年都期待萬分的幸福滋味。但在眾多燒味選擇中挑選油雞，幾乎是種賭博，端來時若全是雞胸，真會令人極之失望；有時博到雞背，運氣算是不錯；若是雞腿呢？簡直要還神！假如當天非要吃到油雞腿不心息，只好乖乖額外廿蚊轉雞腿，換取安心。油雞髀飯比雞胸肉飯，美味多了，肉夠嫩滑，連雞皮的油脂都特別香，色澤又金黃。自己懂得做，便能隨時都吃到雞髀飯了。

豉油煮雞 加鹵包美味升級

油雞是以豉油為汁所烹調的，帶點甜味，有時油雞也會指葱油雞，雞皮是原色的。這篇介紹的油雞是前者，且是簡易懶人版，做法異常簡單，以半浸半鹵的方式煮之。材料只需酒、豉油、水、糖，如果想較有層次的，可加進香料如八角、月桂葉，有時趕起來，我會加進配好的鹵包。雞腿汆燙或煎香後，大火煮滾汁料，放入雞腿略煮，便可以餘溫浸熟。這方式可讓雞肉保持嫩滑，也省時省工夫。

燒味飯的配菜只有燒味，白飯未免太乾，豉油汁在此擔當重要角色，以這種煮法鹵好雞腿後，剩下的醬汁便成為了帶雞油香、葱香的甜豉油，是「黯然銷魂飯」必備的。出菜時，勺一點汁，大火收成略稠，會倍添美味。選購雞腿時，宜於雞檔買中型鮮雞腿，我曾以雪藏雞腿做過比較，不論肉質和口感都較為厚實，效果大打折扣。

做定一罐薑蓉隨時用

吃燒味飯，薑蓉也是重中之重。雖然豉油雞已帶鹹，但薑蓉帶着葱香，粗鹽吊出的鹹味也極醒神，雞皮加上薑葱油之配，味道更為豐腴。只需一小撮薑蓉，已可撈半碗飯，所以怎能夠不連薑蓉一起做呢？其實做薑蓉，只需把薑和葱切細，灒上熱油與鹽便成，平日可以做定一罐，隨時煎塊豬扒，便成了葱油豬扒了。

這道碟頭飯，不論煮或洗的過程都很輕鬆，更可運用餘下的鹵汁，鹵點雞蛋、雞翼、豬耳之類，便又有多一餐了。

‧材料

雞腿……一隻

薑……數片

乾葱……三顆

葱白……一把

紹興……小杯半

豉油……半碗

冰糖……半碗

水……約三大碗

鹵包……（可加）

‧薑葱蓉材料

薑……十片

葱段……一大把

粗鹽……一茶匙

油……半碗

‧做法

1. 雞腿洗淨後瀝乾。

2. 乾葱切片，連同薑片、葱白爆炒起鍋，下雞腿略煎兩面。

3. 雞腿盛起，把紹酒、豉油、冰糖和水混和，在深鍋中加熱至冰糖溶。

4. 汁料保持大滾，下雞腿後以大火煮約五分鐘。

＊其間反覆把醬汁淋上雞腿幫助表面上色

5. 把雞腿翻轉，大火再煮約三分鐘。（同上）

6. 雞腿皮那面朝下，關火，蓋上鍋蓋浸焗十五分鐘，以筷子刺穿雞腿最厚部分，如過程順暢並且沒流出血水表示熟透，否則繼續浸至熟透。

7. 雞腿撈起放涼，斬成小件，準備白飯，鋪在飯面。

8. 餘下的醬汁可直接澆上，或以中火煮至略稠後才食用。

9. 另備碗製作薑葱蓉，薑片、葱段切丁，下一半分量的鹽備用。

10. 將半碗油燒開後，淋在薑葱上，拌勻，慢慢以餘下的鹽調味。

文、圖 // 饒雙宜

編輯 // 蔡曉彤

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