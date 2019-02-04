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2019年8月4日星期日
星期日生活
別讓我們成為被玩弄的螻蟻
論暴力
星期日現場：旁聽筆記——普通到似排隊等巴士的人
安徒行傳：哪種暴力？如何批判？
星期日現場：體制內不是冰冷的牆
影像特區：保釋一天
果欄：我們只是一班和理非
周日話題：為警察說句公道話
七情上面：「連登情結」，時代胎記
讀書：世界正變得更好？（下）
開門讀書：一場社群主義的運動
在大學教植物學：日日植物日
阿貓阿狗：#39許願
CHUNGKIN EXPRESS：中立的兩個常識與五種形態
劇透紙背：《耶穌真係落咗嚟》 為什麼討厭耶穌？
評影習寫：一個關於下墮的故事 《仇恨》
家明雜感：《從前，有個荷里活》（一）：好一個電影黃金年代
影片簡評：《狂野時速：雙雄聯盟》 IIB
咩世界：第125期 ／罷工
單元連載
星期日文學‧聞人悅閱：小說——作家的創世紀
公務員達人張炳良 公僕表態是順應時代
家常便飯：快煮快吃 「黯然銷魂」油雞髀飯
通識導賞：修習靜觀有危險？
無定向學堂：facebook政治廣告無規管 網民自救辨別
街知巷聞：睇清元朗與雞地 拒讓暴力定義
未來城市：藥劑師人手過剩？
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影片簡評：《狂野時速：雙雄聯盟》 IIB
【明報專訊】鄭政恆 3.5★
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別讓我們成為被玩弄的螻蟻
論暴力
星期日現場：旁聽筆記——普通到似排隊等巴士的人
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