評影習寫：一個關於下墮的故事 《仇恨》

【明報專訊】「這是一個從五十樓墮地的男人的故事。他每走上一層樓，都安慰自己說：來到這一步一切都很好。來到這一步一切都很好。來到這一步一切都很好……重要的不是下墮的過程，而是着地那一刻。」電影開首語（《怒火青春》或直譯《仇恨》（1995年），因為憤恨毋須或不容許修飾）。巴黎市郊的暴動日常。三個法國移民後裔青年，一個猶太裔一個阿拉伯裔一個非洲裔。法國黑警死全家，暴打了他們一個朋友至半死，現躺在醫院。時代革命的暴徒如果他們有相信過時代，燒了非洲裔青年的練拳室。阿拉伯裔青年一直追問，他們是怎樣把汽車開進來？門口都不夠大。猶太裔青年，他有一把響亮的警察失槍，一直都很焦躁，如果友人死了，他一定要殺一個黑警血債血償，一個待爆的炸彈通街走。巴黎市郊，banlieues，練拳室被燒的非洲裔青年說，我要走，我受夠了，這個「城」，j’en ai marre de la cité，可以譯作城、區或者鎮。「正是la cité，帶着其歷史和凝聚力，成為這種暴力的主體，被宣稱為這些年輕暴動者的來源地，被政策、警方、僱主污名化，被挑選為社會政策的『針對目標』，『警察搜查』的地方。」（Étienne Balibar，〈Uprisings in the Banlieues〉，2007年）