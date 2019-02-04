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CHUNGKIN EXPRESS：中立的兩個常識與五種形態

【明報專訊】假如有人編輯語言偽術詞典，「中立」 一詞三甲必入。這個詞太好用了，進可攻退可守，用來表態得，用來不讓人表態，亦得。以下介紹中立的兩個常識和五種形態，供大家傍身之用。

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