星期日現場：體制內不是冰冷的牆

胡小姐是一名大專教師，四月起參與反修例遊行，就讀小二的女兒原先不明白，覺得好無聊，「但和她多講新聞，她都見到警察打人的畫面，現在都認得出哪個官員是壞人。小朋友的良知快過林鄭」。丈夫是公務員，她說不便透露部門，但強調不是紀律部隊。「先生都無顧慮，會照去集會遊行，完全做返自己。」她直指羅智光局長所說的話是bullshit，「我知道有不少公務員都醒覺了好多」。

課堂上她亦有跟學生講解修例的負面影響。她深深感受到學生最近對政治明顯有更大興趣，「以前教書時談起六四，早幾年他們覺得不關自身的事，但最近反應明顯強烈了」。這兩個月眼見他們被打瘀、帶傷上課都感到心痛，「但我為他們自豪，因為有這班學生，修例才沒有通過」。她說自己能夠做的是只要學生一個電話，無論什麼事情，她都會隨傳隨到。

記者晚上七點到達遮打花園，園內早就擠得水泄不通，人群向外伸延至匯豐總行與友邦金融中心前方，園外聽不到集會台的聲音，但人們電話的燈光照耀遮打道。今次只叫「公務員/香港人，加油」與「星期一，罷工」兩款口號，沒有叫官員落台，也沒有說黑警可恥，集會者都謹守規矩，以掌聲表示感激，且以保護公務員免遭日後清算為己任。

當晚戴口罩的人甚少，也不見全副裝備的年輕人，有不少OL坐在一旁邊吃快餐漢堡邊參與集會。人們的臉孔是嚴肅的。

教師：警察先放棄政治中立

我們無從辨識哪個參與者是公務員，不少戴口罩穿着正式上班服的推卻訪問。做金融業的王先生說今次參加是希望給予公務員一點支持，「他們押上自己做籌碼，日後或多或少會被秋後算帳。我們只是企出來支持，好簡單。今次集會主角是公務員，一定要和平」。從事顧問工作的羅先生說和政府有些業務合作，這兩個月裏在公務員群體中聽到愈來愈多「人話」，即使警隊朋友亦有轉向支持市民的聲音，他相信公務員集會絕對能夠對特區政府施壓。對於有說公務員集會代表政治不中立，教師郭小姐卻說是警察選擇性執法、姑息打人白衣人，是警察先放棄政治中立和破壞契約。

公務員：秋後算帳咪算囉

好不容易，找到一個願意受訪的公務員參與者。未過probation的法定語文主任P小姐說，公務員走出來，是實質上會令政府感到不舒服，因為我們是政府的員工。「但我們想話畀市民聽，體制內不是冰冷的牆，都有好多有心人在入面，好多同路人在內。」

她笑說要多謝羅局長的信鼓吹更多人出來，她是看過信後好憤怒，覺得一定要站出來。「他要求我要做機械人，更甚是要完全忠誠，我都替羅局長感到難為情，可以將政治中立和完全忠誠拉上關係，用這種軍隊的字眼。」我問她：「你害怕被秋後算帳嗎？」她聲音顫抖，「如果真是因為我邊日請了假、去咗咩集會、做咗咩訪問，而被秋後算帳，咁咪算囉。我都只是打份工啫，而唔會將整個人生放棄」。

她表示法定語文事務部是一個好細的部門，總共只有四五百人，但早排有公務員影職員證聯署表態時，他們部門都有六十多人用糧單和職員證匿名聯署。而今晚集會她亦撞到一些公務員熟人，但數量不多。

在示威現場聞過催淚煙，她有種好強烈的感覺，是大家想逃走的時候，竟然封了路不讓你走，好恐怖。「其實我見到好大部分人都好和理非，我們已經不是走到好前，都感覺委屈，我不能夠想像，前線的人委屈的感覺會有多強烈。」

「集會之後希望大家罷工。」P小姐說。

集會完結後，有十數個青年在中環地鐵站舉牌呼籲市民星期一罷工，站內有人派發單程票，但沒人拿，行過的人都說參加今晚集會不會有事的。但願日後，香港市民都能平安。

文、圖//彭麗芳

編輯//林曉慧

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