星期日現場：旁聽筆記——普通到似排隊等巴士的人

45名被告在7月28日中上環衝突被拘捕，當中44人控以暴動罪，1人被控在公眾地方管有攻擊性武器，3日後迅速提堂。「希望有天，我們可以除低口罩相見。」席捲近兩個月的運動裏，流傳着這句口號，這天45人不得不除下口罩相見。

那天原定9時半開庭，庭外擠滿打蛇餅排隊的公眾，我跟兩名藝術家船頭尺及yan yu等待入內記錄，船頭尺清晨4時就到達，排第二，以為旁聽機會十拿九穩，卻一直等不到派籌。法庭職員站高兩級張望，不斷交頭接耳，似乎頭都大埋，最後公布全部旁聽席須留給被告，每人可帶一名家屬進場，數數都達90人，甚至得從上層搬來長椅加位。一陣擾攘後，職員呼叫被告進庭報到，直到那一刻，人群中逐漸有戴口罩的人穿插上前，高矮肥瘦，除了看起來不少是年輕人與家長的組合，很難認得出什麼特點。

控罪分4宗案件處理，被告因而分4批處理保釋申請。被告輪流上前，滿庭旁聽者也是被告。坐前排的兩個男生都很緊張，一人就算低頭戴着黑色口罩，仍見到他念念有詞，兩手交疊如在祈禱；另一人雙掌按膝，口唇微張，旁邊像是母親的婦人有時輕捱他膊上，有時挽挽他的手。最初是被控管有攻擊性武器的一人由普通話翻譯陪同上場，然後是新婚夫婦與最年輕的16歲被告三人組，不時見少女鼻頭泛紅。不過當之前幾人獲准保釋，程序不斷重複，第三批24人上前時，氣氛就和緩許多。因討論宵禁條件，一名在兒童院舍工作的女生在庭上披露工作情况，既不定時不定休，連地點都不定，需在16間院舍間奔走，休庭時還聽得4、5個被告像路人一樣圍住閒聊，「咁咪冇晒私人時間」、「我真係佩服」。

兩名藝術家一直在庭外等了幾小時，到最後17人一批提堂時才有機會入法庭。我跟他們像在平行時空，船頭尺形容庭外公眾席地而坐，就如八號風球的機場，聲援者冒風雨在法院外喊口號，彷彿比被告更心焦。其時肅靜的法庭內，被告像乖學生般順從地答明白控罪，小心翼翼地答問，開頭緊張的男生慢慢都從容了些。yan yu和船頭尺在旁聽席牢記他們的背影和側面，離開法院後畫下來，yan yu說，這些人平常得像等巴士排隊會遇到的人，開庭前他們也曾跟公眾沒兩樣的在排隊。只是當看他們站在庭上，「有種感覺是我只可以在他們後面，看着他們面對恐怖的政權，只能旁觀」。

文‧曾曉玲

圖‧船頭尺

編輯//蔡曉彤

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