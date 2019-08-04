大家也怕，但大家也在自己崗位上盡做。因此我希望將他們提供的證據再仔細梳理，尤其是因篇幅所限未能在《鏗鏘集》報道的一些要點，梳理出來，以不辜負受訪者的每一句說話、閉路電視的每一格畫面。這些要點縱然零碎，卻提醒我們不要跌入人民鬥人民的圈套。

一、誰是白衣人？

我們最初的計劃是重組白衣人整天行蹤。綜合網上和商戶拍攝的片段，7月21日天未黑，白衣人已一批批坐旅遊巴來到元朗南邊圍村和鳳攸南街等地，浩浩蕩蕩下車。有街坊更提供了白衣人茶樓飲茶的相片。但這些線索涉及的地點太多，我們在緊迫的拍攝時間內無法全面調查，只有中途放棄。調查收窄至和西鐵站距五分鐘路程、發生襲擊事件的鳳攸北街。但要指出，我們掌握至少三輛旅遊巴駛來，即合理推測，有超過一百名白衣人由其他地方有組織而來，他們是否元朗居民？這是一個疑問。

根據鳳攸北街多間商戶的閉路電視片段，白衣人大約在八時左右湧現，最多的一批有近二百人走向鳳攸北街休憩處的公園集結。他們很大部分人穿上一式一樣、無任何花紋的純白T，當中很多人手持藤條，少部分人手臂綁了紅巾。

而同樣在八時左右，片段見另一班白衣人循相反方向走。他們離開公園，狀似遊行，手上是「保衛元朗」、「拒絕黑色暴力」的示威牌和一支支特區區旗，有人拿大聲公，有人敲鑼鼓。這一班人為數約四五十人，有男有女，有老有年輕，身上的白衣毫不一致，嬸嬸穿大花花，叔叔是間條或格仔，純白T的反而不多。根據商戶無任何科學證明下的主觀推斷：「嗰班是真心膠，是街坊來㗎！熟口熟面啦！他們係話要保衛元朗，驚班𡃁仔來搞事啊。」他指着他拍攝的片段說：「你見呢班人遊行，隔籬的白衣人係唔郁的，成班企晒到。根本是兩班人。」另外有商戶表示，有遊行的白衣人來買水買紙巾，態度正常，但要求減價：「佢話佢哋係愛國的，要收平啲。我睥一睥他們，之後照收錢。」

這班遊行的白衣人在九時左右不見蹤影，而公園在晚上十時發生襲擊，大班白衣人圍毆放工經過的廚師蘇先生，他被打致皮開肉裂，背脊的斑駁傷勢令人震驚，後來白衣人再衝入西鐵站瘋狂襲擊巿民。The rest is history.

二、假消息的散播

我想把歷史回帶到當晚八時，鳳攸北街的白衣人遊行。如果襲擊巿民的白衣人是黑社會（警方指部分被捕人士有三合會背景），這一班白衣遊行人士又是什麼人？他們「保衛元朗」「拒絕黑色暴力」又指什麼？

綜合各方資料，原來7‧21之前一天，網上開始流傳消息，有講法指朱凱廸、鄺俊宇、黃之鋒等人將於7‧21在元朗舉辦遊行，又有講法指他們帶幾百人來「光復元朗」，所以號召元朗居民保衛元朗，「寸土不失」。愈來愈多以暴力「教仔」的信息開始流傳。事實上7‧21是民陣港島大遊行，資料亦不見上述三人有發起元朗遊行，但謠傳已散播，直至7月22日，我重返元朗現場和商戶閒聊時，有路過的女街坊仍氣冲冲加把嘴：「唔係黃之鋒帶五百人來，他們會郁手？你唔知啊，他們帶好多人來搞亂元朗！（下刪五百字）」（幾天後，我又聽到林卓廷帶幾百人來搞亂元朗的新版本）

我有一個疑問，究竟這些假消息是誤傳抑或有組織散播？如果是後者，誰在煽動鬥爭？誰又在背後組織白衣人襲擊？兩者有無關聯？記得資深傳媒人區家麟寫過「紅螞蟻鬥黑螞蟻，誰在笑？」，指紅螞蟻和黑螞蟻被拔掉觸鬚，失去理智，互相廝殺，只有背後操控的人在笑。

三、失去信任

「最恐怖不是黑社會，最恐怖是元朗無警察。」這是我訪問十幾個元朗商戶和街坊的一致感受。在襲擊發生前數小時，拿着藤條的白衣人已在鳳攸北街集結，有商舖怕得提早關門，有巿民報警求助，但警察巡邏車至少3次巡經都未見處理。署理新界北總區指揮官曾正科事後在記者會解釋：「元朗居民在元朗出現，就算他們全部穿上白衣，是否代表他們犯法？」

其中一名受訪的元朗街坊，他當晚三次報警：「有啲人坐喺van仔入面已經攞住條藤條，佢哋已經講粗口、好爛口啊，喺度叫罵，我覺得佢哋班人都唔友善，會有啲暴力嘅行為發生……但完全未有警察。」訪問當天，他決定出鏡，我再三叫他考慮風險，他拖着懷孕的太太說：「我都住元朗，我都驚畀人騷擾，但我覺得要憂慮的，不應該是一些伸張法紀、伸張正義的人。我做緊啱嘅事，我報警係唔想其他市民畀人打，點解憂慮嘅係我？驚係驚嘅，但我就覺得有一個需要，企出嚟同其他人講，或者同我第時個仔講，唔應該去怕呢啲惡勢力、壞人。」

訪問翌日，我們收到他的信息，說太太勸他不要出鏡，希望我們在後期遮樣。我絕對明白，甚至認同他的做法，我只是感慨，感慨大家（包括我自己）對黑勢力的恐懼，感慨大家不再相信警察能保護巿民。不過，怕還怕，大家就在自己崗位上盡做。

我祈求上天保守正義之士，保守香港。現在唯有阿Q地望愈多人關注報道，愈對鳳攸北街有更大的保護。亦望大家警惕謠言，別讓我們成為被玩弄的螻蟻。

作者為《鏗鏘集》〈721元朗黑夜〉編導

（利申：這集《鏗鏘集》是整個團隊的努力成果，眾志成城，我只是其中一名編導。）

文//鄭思思

編輯//蔡曉彤

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao