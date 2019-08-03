旅遊熱話：機艙調查：港人最怕病菌王踢櫈王

網上旅行公司Expedia智遊網（www.expedia.com.hk）今年4月在網上做了一個「全球機艙禮儀調查」，訪問了18,237名來自23個國家及地區的受訪者，其中601名為港人。Expedia董事總經理(亞太區主要市場)蘇嘉媛表示，今年除了調查機上最惱人的旅客行為，亦特別探討旅客之間的友善舉動，鼓勵大家在旅途上互相幫忙，做個有品旅客。

綜合「全球機艙禮儀調查」結果，發現大致如下：

不主動幫人搬行李

問卷中逾10項助人行為中，全球平均有41%受訪旅客曾替其他乘客將行李放上行李架，但只有33%受訪港人曾援手，26%表示不會主動幫忙，冷漠程度與韓國並列全球最高。另外，全球平均有76%受訪旅客曾於飛機上幫助他人，如會自願交換座位等，當中印度人（93%）最樂於助人，反之只有66%港人曾作出以上行為，友善度與韓國並列全球尾二，日本人包尾(39%)。

近半數人怕染病菌

全球受訪旅客眼中的3大飛機麻煩友，依次為醉酒鬼(43%)、踢櫈王(37%)和病菌大王(30%)，至於港人眼中的3大麻煩乘客依次為病菌大王(48%)、踢櫈王(38%)和放任家長(36%)。

空姐受辱多願挺身出頭

當目睹空姐被乘客無禮對待，港人受訪者中有39%表示會挺身而出，代空姐出頭與乘客理論，較32%視而不見的比例為高，可見港人見義勇為、仗義執言的一面。

體貼度高踞三甲

不少旅客在機上看見幼童或嬰兒坐在附近也會臉色一沉，深怕難以安寧。雖然本港旅客的友善度較低，但攜子女外遊的本港家長相當有品，63%受訪者表示會勸喻孩子看卡通片時不要喧鬧，以免影響他人，為他人着想的程度，高踞全球三甲。

難頂異味多要求調位

當鄰座發出難聞異味，81%港人表示會向空姐要求調位，比例屬全球最高，假若鄰座乘客不停咳嗽或打噴嚏，亦有65%表示會要求調位。

另外，為鼓勵把握餘下暑假假期，Expedia推出酒店「最後召集優惠」，即日起至8月14日（旅遊日期至12月31日，用Expedia App預訂指定酒店，輸入優惠碼「15APP」即享15%折扣，最多減310元。

文：Chung