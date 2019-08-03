大熱台麵開店 地獄麻辣攻舌

古法擔擔麵醬 花生香撲鼻

「老媽」是「家」延伸出來的概念名詞，秉持回歸食材原味精神，一直標榜麵條以古法手工精製，以日光自然曬乾，亦絕無添加防腐劑，麵條煮後有嚼勁而不軟爛。吃拌麵，麵條當然重要，但餸菜也不能馬虎，這裏的經典菜式當然非地獄麻辣牛肉拌麵莫屬，秘製麻辣醬由台灣自家製造，香濃惹味的麻辣極富層次，先是一陣「麻」的口感攻上舌尖，然後「辣」的後勁直逼味蕾，味覺的刺激帶來驚喜麻辣新體驗。另外，老成都擔擔麵亦是重點推介之一，擔擔麵醬遵循台灣古法每日新鮮調製，致力還原台灣原店味道，這個醬料花生香味甚重，伴着豬肉碎和葱花，開胃又美味。

餐廳除了供應拌麵，亦有湯麵，招牌台菜川味紅燒半筋半肉牛肉麵是必點菜式之一，以花椒、八角、燈籠椒、辣椒等多種辛辣香料熬製出川式湯底，配搭以慢火鹵至入味的香軟牛筋及牛腩，台式風味十足。餐廳所有的麵食均可自由搭配關廟刀削麵或關廟細麵。

推介冬瓜檸檬 炎夏消暑爽

香港分店的主食菜式大致跟台灣原店供應的大同小異，而香港店則另供應小食和飲料，例如：酥炸甜不辣，採用台式製法將木薯粉混入魚肉製作，口感更煙韌有咬口。而另一款鹵水鴨舌，由香港廚房調配秘製鹵水汁特別煮製，鴨舌入味，色香味俱全。至於特色台式飲品，重點推介冬瓜檸檬，選用台灣直送冬瓜糖磚，清新解渴，適合炎炎夏日「爽」一杯。而老媽黑糖珍珠鮮奶則有別於坊間台式茶飲店的味道，黑糖漿經2小時慢煮，帶一股焦香味，混合新鮮牛奶來中和黑糖的甜味，加上粒粒彈牙有嚼口的珍珠，醇厚香濃而不甜膩。

■老媽拌麵

地址：將軍澳唐德街9號將軍澳中心L1樓133號舖

查詢：2631 0030