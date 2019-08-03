網絡安全：破解勒索軟件 備份工夫要足

勒索軟件愈來愈多，其中一個原因是有黑客在暗網出售這些軟件的源代碼，其他黑客毋須花時間重新設計軟件，只需購買現存的源代碼後，按需要更改其相關設定，如比特幣收款代碼，便有一個新的勒索軟件面世。

歐洲刑警與防毒公司合作 設破解網站

面對勒索軟件氾濫的問題，歐洲刑警組織旗下的歐盟網路犯罪中心，在2016年聯同一間預防電腦病毒的公司，開發了一個名為No More Ransom（拒絕勒索軟件）的項目，目的是幫助勒索軟件的受害者，毋須付贖金也可以回復被加密的檔案。計劃設有網站（www.nomoreransom.org），受害人可把被加密的檔案上傳到這個網站，它便會分析加密檔案並找出勒索軟件的類型，該網站同時也提供免費的破解工具。

備份檔案 記得切斷連線

No More Ransom項目剛過了3周年，現有約150個來自公私營機構的合作伙伴，共同開發了82件工具破解109個不同類型的勒索軟件，使黑客少收了1.08億美元。當然最新勒索軟件並不會馬上有解決方案，所以預防措施也很重要。檔案備份是應付勒索軟件威脅的主要關鍵，而且用來備份檔案的外置硬碟或其他儲取裝置，備份過後要馬上和電腦切斷連線。

筆者經常收到的求助個案中，雖然有部分受害人有做備份工作，可是在備份完畢後仍然把外置硬碟連在電腦上，勒索軟件便可毫不留情地把備份檔案也加密起來。此外，也要保持電腦中所有軟體已升級到最新版本。當然，還有老生常談：不要隨意開啟從網上下載回來的檔案或電郵附件，才能減低金錢損失的風險。

文：楊和生（香港互聯網協會網絡保安及私隱小組召集人）