泰國外遊實測 72變翻譯機 廣東話都支援

香港人愛旅行，帶動了旅行用的電子產品愈出愈多，「翻譯神器」便是其中之一。惟坊間產品質素相當參差，部分內地型號除了支援的語言數量不多，也未必支援廣東話。不過，最近推出的TranSay Touch翻譯器，除了支援72個國家或地區的語言，當中更包括廣東話，對香港用家來說便利不少。

數據庫放雲端 連上網方可用

TranSay Touch支援包括日語、韓語、泰語、越南語、印尼語及馬來語等港人常去的東亞國家的語言，還有西班牙語、意大利語、荷蘭語、芬蘭語、希臘語等，一般港人自由行的熱門地點都支援。值得一提的是，除了語言翻譯功能，TranSay Touch亦支援語音翻譯文字、文字翻譯語音及文字翻譯功能，就算不想翻譯機發出聲音影響其他人，亦無阻繼續溝通。不過，與大部分翻譯機一樣，語言的數據庫放在雲端，所以機體必須連上網才可使用翻譯功能。

TranSay Touch除了翻譯能力強（見「e測試」），亦附設有不少特別功能，其中一個對旅行相當有用，便是變身成網絡分享器使用。用家只要插入當地SIM卡，在「設定」中設定網絡資料，之後便可將連接的網絡經Wi-Fi分享到手機上網。由於機體支援4G（LTE）及3G網絡，所以大部分的外遊地方的網絡都能連上。

客串Wi-Fi蛋 對講機 錄音筆

另外，機內亦加入對講機功能，用家可透過輸入指定的「對講發起碼」，進入其他人的對講頻道，更可將不同國家或地區的語言翻譯成指定語言，方便不同國家的朋友溝通。

TranSay Touch亦設有錄音功能，用家可隨時將旅行經歷透過語言記錄下來。雖然內置容量只有8GB，但可透過加入記憶卡來擴充，最高支援32GB microSD記憶卡，單是錄音的話相當夠用。再者，它還有Speech to Text功能，能將語音轉換成文字，只支援普通話及英語。

■支援網絡：4G（LTE）、3G

屏幕：2吋觸控式

容量：內置8GB，支援最高32GB microSD

電量：1200mAh，連續使用時間8小時

售價：$1880

查詢：3188 5829

文： 吳一鳴

編輯/廖偉龍

美術/謝偉豪

電郵/etrend@mingpao.com