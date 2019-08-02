竹、木、紙 交織藝術光譜

亞洲各國的竹、木供應充足，設計師善用作設計，紙更是生活必需品，策展人周婉美發現，相對上歐洲人更着重性質/功用，亞洲設計師則會賦予其獨特文化意義甚至哲學。「壹物——現代設計力」是系列展覽「藝術光譜」的第一部分，「藝術光譜」分為「壹物」、「貳閱」、「叁活」與「肆樂」。選址「茂蘿街7號」由於香港設計中心搬到新址The Mills後，暫未找到合適的展覽空間，市建局灣仔保育項目「茂蘿街7號」的投入使用，正好提供合適場地，「現在的展覽在這裏也算一個試點。我希望可以有多一些地方接觸公眾，無論是設計師，或是參觀者，讓他們不用去一個很遠的地方就可以參與」。

陽光曬出藝術品

周婉美希望用一年時間，使公眾或設計師對設計有一個新的認識。「公眾當然多是『用家』，他會接觸到設計，怎樣有機會改善他的生活；對於設計師，希望展覽對他有啟發，對整個產業、整個亞洲其他地方的設計多一些理解。」了解一個產業，從本質開始。「（系列）展覽希望從『物料』開始。物料，就好像你要煮飯、買餸，起碼要知道材料是什麼，希望大家去理解亞洲人常用的材料，當中會見到一些有啟發性的產品。」

設計師王慶富帶來他的一項「實驗 」《曬日子》，展出曬製紙張。紙張受到光照會逐漸變黃，用透明單張網片或菲林覆蓋，塗黑處會因日曬而有顏色差異，慢慢顯現文字與影像。這個設計曾獲DFA亞洲最具影響力設計獎大獎 ，曾為香港設計中心設計及項目總監的周婉美說：「菲林印出來，兩個小時已經有效果，主要是一種啟發，你沒有想到這樣都是一個painting，是一個不需要用墨水的painting。這個作品告訴我們原來自己參與（藝術活動）的力量是這麼大，也提醒我們是否有留意到身邊的元素，太陽都可以幫我們設計。」

展覽關注亞洲設計，但展出的90多件作品，除來自亞洲多個國家，也包括意大利、以色列、新西蘭等國。周婉美特別提到全球化、互聯網對設計的影響，「有時候你會發現，歐洲人做的東西很有亞洲性，線條之類；亞洲人又開始講個人化。現在不會講這個是歐洲設計，那個是亞洲設計，當然我們時時都會想講（定義）什麼是亞洲設計。深遠的文化可塑性高，讓我們去想用什麼角度創新」。她特別提到一件來自新西蘭的展品，竹燈Grow Range of Kitset Lightshades，展品到港時還未成形，需要展覽方「組裝」，「你在折的過程中，會理解這個form是怎樣做出來的，這次我有很多project都是需要自己組裝，你會感受到設計師或工匠製作過程中的用心」。

花牌「見骨」 顯設計力

「茂蘿街7號」外的公共空間放着一個香港常見的傳統花牌，這個委約作品由香港設計師林偉而設計。周婉美說：「未必有很多人知茂蘿街是一個展覽的地方，我們希望有一些大型的裝置吸引人來。茂蘿街開幕了，不如做一個花牌。但這次你沒有見到花牌貼滿花，只是見到這個骨（背後的結構），有的人以為是不是沒有做完。設計很多時候你都是見到前面，很多人都忽略了它背後的設計力。」

周婉美不諱言設計師創作時一定會考慮市場，但不應止於此。「他做這個是想針對特定的亞洲市場，還是所有的亞洲市場。有的展品，你可能會感覺只有日本可以買得到；有的只有在內地可以買得到。需要平衡的是，市場當然有市場的需求，設計師要想的是可不可以帶領一個市場出來，甚至創一個新市場出來。」

■壹物——現代設計力

日期：即日至9月8日

地點：灣仔茂蘿街7號3樓

票價：免費

查詢：www.designspectrum.hk/tc

文：彭月

編輯：陳淑安

電郵：culture@mingpao.com