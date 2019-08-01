Go Green：借古鑑今

拾到半世紀前的抗爭手冊

除了在市內漫遊，由於摯友在市外小島上擁有一間小型度假屋，我們也跟着他去小住了幾天。小島面積只有兩平方公里，島上住着村民三數百人，對外唯一交通工具為「街渡」小船。小島上有水有電有消防局有郵差派信，就是沒有收集垃圾這項市政服務。廚餘就地堆肥，汽水罐能換錢所以有一個島民願意代收，其餘的垃圾就要由居民自行帶回溫哥華那邊棄置。小量的家居垃圾可以帶上「街渡」，大件垃圾還需僱用躉船搬走，費用昂貴。因此小島上形成了「漂物」文化，每家每戶都將自家再用不着的東西放在前園，任其他街坊或遊人隨便拿走，照片中這本充滿歷史意義的「直接行動手冊」就是其中一樣漂來之物。

1964年在美國費城出版的刊物，指導民權運動該如何進行。100多頁的小書，從如何組織動員、進行公眾教育和鼓勵選民登記、籌辦直接行動工作坊，以至如何面對被捕、審訊和監禁都有提及，雖然時隔55年，書中內容放諸今日香港，居然還有一定的參考價值。書中最後一章題為「非暴力與武裝自衛」，列出支持和反對武裝自衛的論點，篇幅所限，我只能翻譯其中一段給大家參考：

「支持武裝自衛的朋友假定對方害怕暴力多過害怕非暴力，這對個別警察而言或許正確，卻不適用於他們的老闆。暴力正正是警察和軍隊的看家本領——他們在施暴這方面最有經驗。令他們不知所措的反而是有紀律的非暴力行動。試想像1000個黑人在受到警察極端挑釁後設置路障並從中反擊——這純粹是打仗，可是這個政權贏過比這大得多的戰爭。現實中，這1000個黑人選擇了在Birmingham抗議，持續了幾個月仍然屹立不倒。非暴力抗爭更難以處理，如果你的職責係維穩，你更加會怕了它。」

香港人加油！

文：彭凱恩

（gogreenhongkong.wordpress.com）