繼續我行我素的多刺玫瑰

不聯乘 不賣廣告 不贊助明星

過往有不少人將Dries Van Noten與Martin Margiela相提並論，其實一點也不意外，一來兩者都是來自比利時的安特衛普六君子，彼此同樣只賣實力不賣marketing伎倆。尤其Dries Van Noten，創立之久從不與任何品牌作聯乘系列、不賣廣告、不會贊助任何明星，只一心抱「設計為本」的宗旨做好每個季度。惟獨立營運的生存方法令品牌遇上極大的財政壓力，致使必須要投靠財團，但巨變並無阻品牌在設計上的發揮。2019秋冬系列，依然以Dries最愛用的花卉作為主題。不過，今回衣服上呈現的花並不帶半點浪漫盛開之感，反之形態盡是瑕疵，猶如從未被主人修剪過般。這些刻意，正正是設計師精心安排。

設計師今回的創作靈感來自於其後花園，他分享：「我想擁有玫瑰，但非可愛迷人的玫瑰，而是枝幹多刺的玫瑰。花可以很浪漫，但我想捨棄此元素……所以你會看見疾病、黑點，與瑕疵的花兒。」為了系列，設計師還特地將自家花園的各類花種摘下拍攝，用鏡頭凝住它們最真實的輪廓，再將之統統注入布料上。系列首5套雖只見全灰調大墊膊寬肩線的設計，但其後款式則把鳥語花香的圖案表露無遺，此鋪排無非想給予大家驚喜。

疾病 黑點 瑕疵的花兒

一共50種的玫瑰、鼠尾草、飛燕草、雞爪槭、火炬花、大麗菊等各類花朵，被放到設計當中大放異彩，而為了放大它們的外形特質，設計師在布料與顏色上花了不少工夫以作襯衫。先說布料，設計運用上雪紡、細條紋、毛氈、紡紗等上乘材質描述着花朵溫文爾雅的氣質；色彩方面，則運用與花朵擁有莫大對比的色調呈現，就如黃葉放於黑色緞面大衣上、湖水綠絲質裙子印有橙紅花葉、淺紫大衣沿左肩放有黃色楓葉，以及紫色透明紡紗內透花枝圖案等。縱使色彩有着強烈的落差，但絕無半點違和感，配合得恰到好處，使主體奪目出眾，又不失大方得體之感。設計師還補充：「你可以從設計背後看到花朵的陰影，就像那天在畫布上拍攝它們時呈現的影子一樣。」的確，系列中不少花的印刷也有陰影細節，Dries猶如誓要將一切回歸至基本，有意讓觀者重返他的後花園裏。

看畢系列，Puig集團收購品牌一事似乎並無影響品牌的創意，重複的圖案、花卉等設計特色依然屹立不倒。願品牌繼續擇善固執，繼續一如既往的我行我素風格。

查詢：Dries Van Noten 2845 4606

文：王海燕

編輯：陳淑安

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