Eye On：設計師楊展發掘可能 顛覆時裝常規 執著「醜」的美

楊展這名字，好像很多人認識，又好像不是。怎麼說呢？他在時裝圈打滾十多年，早於2003年香港青年設計師比賽中接過「最高創意獎」；其後又在香港青年設計才俊大獎中取得佳績；曾跟本地時裝大師陳仲輝學設計；還擔任過G2000首席時裝設計師，如此漂亮的履歷，怎會被人忽略？「要一直參加比賽，藉此頻頻曝光。那時候又要一直教跆拳道、教游水為生。」那是世道艱難的問題吧。在香港從事設計要被人記住很難。更何况，對於當時身兼多職為籌集資金製作系列的他來說，有沒有人記得「楊展」其實不那麼重要，「只要有人記住楊展的作品就好了」。為了再三提醒其作品的存在，譜寫自己的時裝夢，品牌「Yeung Chin」，在他入行10年之後終於誕生。

剪裁百變難料 審美獨特不動搖

楊展向來有一套獨特的審美觀，認為「醜」與「解構」是時裝的完美主義，即使遇上有人質疑，他也從未動搖，反用6年時間，逐一呈上「證物」，證明自己的看法。「個個都鍾意用『靚』來定義成功的設計，其實這標準又是誰給定義？而且身邊有太多『靚』嘢啦，太悶了，有沒有一些能夠打破固有美學框架的東西，挑戰我們的底線？」楊展摸索多年，終在自家品牌的2018秋冬系列有了個總結。「原來不止是設計，人類的體態也必需要打破常規，誰說高才可以躋身於天橋上？瘦才叫標準模特身形？」於是，在他的騷中見盡高矮肥瘦、不同國籍、滿身刺青，甚至裸體上陣的模特兒。

系列中的設計，為了拒絕主流的美，因此他用上背道而馳的時裝美學來演繹作品，例如不規則、多層次、不完整、錯綜交疊等元素，這些看似難以服眾的剪裁，楊展卻刻意將之安放於同一系列當中，成就一個顛覆常規美學的系列。「為配合市場，設計隨時都可以變commercial，堅持個人理念卻非每位設計師可以做到。更何况，我一直認為靚的東西，本在香港已不見蹤影，若然我也放棄不繼續做自己認為對的設計，就沒有別人做。」楊展對自己的美學非常執著。

行為藝術與時裝融合演出

時裝講求突破與創新，設計師慣常用嶄新的布料、前所未見的輪廓、大膽的用色，以及前衛的剪裁等手法呈現這兩大法則。但對於楊展來說，時裝並不在於衣服各個細節的表達，「時裝，本就與不同的藝術範疇共生共滅、互相依賴，就如音樂、攝影、繪畫或行為藝術等。時裝騷完了，story telling演繹得很精彩，衣服製作得再美輪美奐，又如何？系列真的impress到觀眾嗎？還是仍然只放眼於設計的美醜？」「那倒不如將時裝與不同的媒介結合，看看能否生出前所未見與震懾人心的作品，或許更有意義吧。」他早就明白，時裝的本質，就是藝術的一種，不同藝術之間，本有着密不可分的關係，各方必須互相交流，才可蛻變出更優秀的藝術品。楊展於K11 FASHION DECODE展覽中，以「FASHION SOUND」為題衍生的作品，正正是一個很好的例子，具體說明了他對時裝與藝術的理解，特別強調時裝、聲音、舞蹈、音樂是如何互動與結合。

設計師將展覽劃分成5個部分，那個充滿鈴鐺與影片的區域是亮點。楊展介紹那滿載鈴鐺元素的設計前補充：「一直很討厭鈴鐺，女性化之餘更是一種噪音。不過，這跟我們平日為了躲避身邊不願聽進的聲音，而選擇塞上耳機以助隔音有何分別？」「為何人總不嘗試接受與自己對立的東西？當你選擇接納的那刻，也選擇了包容與欣賞。」楊展盼借一系列擁有鈴鐺的服飾與裝置，讓體驗者反思更多。再緩緩走到影片區，楊展解釋：「不止時裝、不止舞蹈、不止音樂。」即影片展區包含的3種媒介，「如你所見，影片正在播放的，是展覽部分作品的創作過程，但並非重點。這兒更有舞蹈表演、打字機發出聲響帶領舞者躍動、現代山歌對唱等環節」。

眾多媒介當中，楊展說最喜歡用行為藝術與時裝合演，「衣服的設計本就考慮到人體各種姿態而衍生，如穿者行走時的動作、乘車時的坐姿……也有關於動作與服裝的合演」。2016年，楊展與本地染坊陳蘭記共創而成的實驗裝置《靛藍雨》，便是身體與衣服交織的最佳例子，「這是我最愛的實驗作品之一，房間吊起成千個玻璃瓶，瓶內有靛藍染料，會一滴滴緩緩落下地面的布料上，最後創出獨一無二的布料圖案外，玻璃下方還有舞者於雨中跳舞，彼此互相輝映」。

訪布料基地帶布回港

上文提及的鈴鐺、山歌對唱在展覽主題「FASHION SOUND」內出現，楊展解釋：「這一切也源於苗族。」苗族，散落於世界各地，貴州則是其中一個重要聚居點。他說貴州是中國最貧窮省份之一，苗族卻是此地的重要文化遺產。「苗族女士穿的裙子很短，一彎底身就會走光的那種，原來全為了留守家中，不願外出工作。居於不同地域的苗族，也會自生一套穿衣文化，以位於六盤水的長角苗一例，髮髻非常巨型，衣服以橙色圖案為主，內襯白色示人。從六盤水乘車大概5小時左右，即到達劍河，那裏又是另一番景象，族群的衣服以藍色為基調，內層則用上彩色襯托，同時冠上銀色頭飾。」楊展為了深入了解苗族遠赴貴州，還一訪當地的造布基地，更將不同布種帶回港。這樣做，為的是鞏固自家品牌的獨特性嗎？「不是，是為了文化傳承。」

「苗族是一個有能力生產上盛布料的民族，自己織、自己染，甚至自己做後期加工，親力親為。但布料之所以需求少，只因部族以外的地區仍未察覺其可取之處，那倒不如自己做一做推手，將本就不應被人忽視的技藝發揚光大，延續苗族的獨有工藝。」因此，展館每個角落幾乎也能嗅到苗族的氣味。他如何將這些豐富的靈感消化，再轉譯成實質的設計呢？「不想透過太多話語解釋，反而想大家能夠在我創作的空間裏，切身感受我的思維、我的情緒與感受。」

■K11 FASHION DECODE展覽

日期︰即日起至9月1日

時間及地點︰早上10:00至晚上10:00（K11購物藝術館地下中庭）；中午12:00至晚上10:00（B2層chi K11藝術空間*）

地址：尖沙嘴河內道18號

查詢：3118 8070

*入場費：$30（KLUB 11 & Artist KLUB會員可專享獨家優惠）

文：王海燕

編輯/林曉慧

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