Beauty：防曬別忘頭皮

戴帽撐傘最佳 曬傷或致永久脫髮

訪問兩名專家，才發現大多數人對頭皮護理的最大謬誤，就是以為頭皮不用防曬。皮膚科專科醫生林嘉雯說：「其實頭皮是最直接接觸紫外線的位置，頭髮可以保護頭皮，但是不能完全阻隔紫外線，尤其是頭髮稀疏的人，日積月累的紫外線傷害，有可能導致頭皮患皮膚癌。防曬噴霧較難深入頭皮保護皮膚，而要均勻地將防曬產品應用於頭皮上亦相當困難，所以日常外出最好戴太陽帽、撐傘，如布料有UPF 50（紫外線防護系數）便更好。」

專業髮型師高澤威（Ladol Ko）也提醒大家，太陽的紫外線和熱力會抽乾頭髮和頭皮的水分，令其受損，所以日曬後緊記使用頭皮保濕精華，加強頭皮的保護。

林嘉雯指出，如果頭皮被曬傷的話，絕不能掉以輕心，「症狀通常會在曬後3至5小時出現，皮膚會變紅腫、刺痛，以及發熱，嚴重的話或會出現水疱。若反應輕微，可嘗試冷敷或用冷水冲頭，幫助皮膚降溫，紓緩症狀；但情况嚴重（例如出水疱），就要立即諮詢醫生的意見。如果處理不當，可能會出現色素沉澱或留下疤痕，導致永久脫髮」。

塗淨化精華按摩 髮型產品勿碰頭皮

除了防曬，日常又有什麼方法促進頭皮健康？Ladol教路，「大家可以定期使用淨化精華，塗於頭皮表面輕輕按摩，強化皮膚的天然保護膜，減少頭皮屑，同時平衡油性頭皮的水油分泌，長效淨化」。他亦提醒大家，避免造型產品太貼近頭皮，例如使用定型噴霧時，緊記要離頭髮遠一點噴上。另外，使用漂染產品時，也要避免觸碰頭皮，又或在事前塗上染前頭皮保護噴油，減少對頭皮的傷害。

除此之外，Ladol更傳授按摩頭皮的方法，「大家可以由後尾枕最低髮線開始打圈按至頭頂，均速慢慢按，整個頭大約按兩次就可以。而最近市面上有一些頭皮按摩工具，也可以助大家在家按摩」。林嘉雯補充，按摩頭皮可促進血液循環，加速新陳代謝，但按摩的手法要溫柔，以及只用指頭的肉，不要用指甲刮損頭皮。

頭皮乾燥痕癢 隔日才洗頭

如果你的頭皮容易敏感或患濕疹的話，頭皮護理自然更加重要。林嘉雯指出以下要點，「首先，洗頭不要用過熱的水（水溫不超過37℃），避免傷害頭髮及頭皮；盡量縮短洗髮的時間，避免過度清洗，使頭髮及頭皮變得乾燥；洗頭時用指頭的肉按摩頭皮，不要用指甲，否則有可能抓傷頭皮，造成細菌感染。用風筒吹乾頭髮時，把溫度調至最低，減少熱風對頭皮的傷害。如果頭皮過度乾燥，引起痕癢，可以減少洗頭次數，如隔一日或兩日才洗，也可在洗頭前用橄欖油在頭皮敷15分鐘，加強滋潤」。另外，使用護髮素也要特別注意，「很多人以為護髮素要塗得多及厚才有用，甚至全頭塗抹。其實護髮素只能短暫地令頭髮順滑一點，難以改善受損頭皮。所以大家使用護髮素時，只塗在頭髮的下半部分便可以，不必塗在頭皮上」。

除了洗頭貼士，日常生活也要配合，如作息定時、均衡飲食、減少漂染電髮等，養好強壯的頭皮，才可養出一頭健康秀髮！

■ Profile

林嘉雯 - 皮膚及性病科專科醫生，曾為中文大學醫學院榮譽助理教授。

高澤威（Ladol Ko） - 有15年美髮經驗，現時為專業髮型師兼藝人，經常參與髮型現場示範及講解。

文：Giselle Yeung

編輯/梁小玲

美術/謝偉豪

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