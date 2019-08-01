The Buzz：多元產品 深入民心 時尚贏家 Connect不同年齡層

今時今日做奢侈品牌，只在產品上花心思賣創意並不足以突圍。社交媒體，千禧世代，街頭時尚，網上購物，多渠道銷售……統統令今天奢侈品行業的形勢更嚴峻，唯有面向更寬更廣的消費族群，方可站穩陣腳。這些年間，Gucci以大軍壓境之態，成為全球奢侈品行業的大贏家，在消費市場近乎大小通吃，堪稱是市場學上的best practice。

多管齊下創造話題

奢侈品賣的是fantasy，但在業績主導一切的年代，最終當然是以數字說話。必須承認的是，Gucci賣夢幻賣得滿堂紅，在奢侈品行業來說是前所未見的，單是每季都錄得的雙位數字增幅，還有億億聲的業績，都是擲地有聲的告訴大家，今天做時尚產業，創意固然必要，但如何在最短時間內，創造出最大的話題，讓消費者迫不急待地掏錢買它，那就是贏了。

全球時尚搜索平台Lyst，早前對8000萬名消費者、超過1億次搜索內容進行整理，統計出的年度時尚報告顯示，Gucci再次擊敗所有行業內的競爭對手，成為2018年最具影響力的奢侈品牌。其中，Gucci的Logo T恤是2017年6月的熱搜單品，旗下Marmont這型號手袋，則是搜索次數最高的奢侈品牌手袋。種種迹象，都在說Gucci押注網上購物市場，以及攻佔千禧一代的策略，正逐步發揮威力，Alessandro Michele創造的「Gucci效應」並非曇花一現。而除了業績不斷躍進，Gucci在千禧一代消費者心目中的品牌價值也迅速提升。

從創意上看，自Alessandro Michele擔任品牌創意總監以來，Gucci透過「藝術方式」建立自成一體的品牌形象，幾乎每個project都能引發話題，成為社交媒體上的熱點事件。例如之前跟藝術家聯乘的腕表活動和雜誌策展；以及在品牌創始地佛羅倫斯歷史遺產舉行時裝騷；統統用上社交媒體作主要營銷策略，好好演繹由創意總監Alessandro Michele構建的美學體系。最近的新猷都在接近一個月內發生，更是一種近乎大小通吃、上下包抄的模式，以令品牌的聲音能接觸更多不同顧客群。它們分別是品牌首個高級珠寶系列、Instagram企劃#24HourAce以及全新手機遊戲Gucci Arcade。

Gucci的高級珠寶系列，靈感當然也源自Alessandro Michele的大千世界，並於巴黎Place Vendôme剛開幕的專門店內發售。標誌系列包括：展現設計師天馬行空的設計理念的Hortus Deliciarum高級珠寶系列；用上的都是珍貴寶石，最獨特除了是鑲嵌方式外，當然就是造型的設計了。系列網羅200多件作品，大部分只此一件，圖案圍繞3組主題，設計從伊甸園、世外桃源或仙境的視角都齊備。印證Alessandro Michele無與倫比的視野、品牌的精湛工藝、以及高級珠寶體現的珍貴國度。

精湛工藝製高級珠寶 復古遊戲娛樂大眾

至於名為#24HourAce的企劃第二章，是專門針對Instagram中的年輕人市場，集中推廣深入民心的Ace運動鞋。繼2016年的第一章後，品牌邀請多位藝術家再為Ace運動鞋進行創作，包括Esteban Diacono、Daniel Lam、Oh Jia Hao及Aleia Murawski等……他們都以不同的數碼風格，創作有點催眠又令人感到治癒的短片，而這類短片在IG上是極為吸like的。

至於名為Gucci Arcade的全手機遊戲，內置於品牌官方應用程式，靈感源自1970、80年代遊戲機中心流行的復古電子遊戲。應用程式首先推出Gucci Bee，另一款遊戲Gucci Ace亦已登場。用家可經Gucci官方應用程式內的地圖登入遊戲，當中路線以品牌元素訴說Gucci的故事，幻化成依照主題組合起來的徽章，並隱藏在遊戲中。玩家更可收集徽章放在遊戲內的特設獎盃展示櫃。遊戲一旦結束，用家更可查閱名次，一探自己是否全球各地高分玩家的其中一員，亦可將成績和徽章分享至各大社交媒體及即時通訊平台。據悉，Gucci Arcade未來數月將新增更多遊戲，全部娛樂性十足，用家亦可將為首兩款遊戲特別設計的封面用作熒幕背景。

今天的Gucci，明顯是為零售和奢侈品業界創造一種新的創意模式，以多個企劃滲透不同年齡客群，尋求更大盈利。實際上，Alessandro Michele為每季Gucci營造高度一致且鮮明的品牌形象，尤其是對於千禧一代消費者而言，他們對於浮於表面的主題已經司空見慣，但只要是能夠表現明顯態度的產品就能夠征服他們。

文：張言志

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編輯/陸亮瑋

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